Pasov: město, které miloval Napoleon

Univerzitnímu městu na soutoku tří řek, Dunaje, Innu a Ilzu, se říká také bavorské Benátky. Pasov - kdysi největší biskupství Svaté říše římské národa německého, utvářely epochy z minulých staletí, o čem svědčí pestrost a rozmanitost zachovalých svědků historie.

Město, které postihly ničivé požáry a povodně, bylo také zastávkou bavorské princezny Sissi na cestě za Františkem Josefem I. na rakouský císařský trůn. Moc a bohatství někdejších obchodníků se dodnes zračí v nádherných stavbách, věžích kostelů i ve zdech pyšného hradu na skalnatém ostrohu.

Na strategickém místě soutoku tří řek založili v prvním století před naším letopočtem keltští Bójové opevněné hradiště, z něhož vedla řada obchodních stezek do sídel různých keltských kmenů v Čechách. V raném středověku osídlil soutok kmen Bajuwarů - pozdějších Bavorů a místo bylo nazýváno Pazzawe, později Passau.

MŮŽE SE HODIT - Jak se tam dostat:

Přes hraniční přechod Strážný/Philippsreuth na Šumavě, odkud je to do Pasova asi 40 kilometrů. Další informace naleznete na www.passau.de .

Díky výhodné poloze na křižovatce cest se stalo významným obchodním střediskem. Do Čech vedla tzv. zlatá stezka, která měla velký význam pro obchod se solí. Značná část města lehla v 17. století při požáru popelem. Italští umělci, kteří prováděli rekonstrukci, dali městu barokní, rokoková a neoklasicistní průčelí.

Pasov však může nabídnout mnohem více než svoji bohatou minulost. Od galerií, muzeí, kabaretu až po proslulé hudební slavnosti - Evropské týdny. Pasov je také centrem vzdělání (od roku 1978 zde sídlí nejmladší vlivného vydavatelství, je to i čilé centrum cestovního ruchu a výchozí bod pro turistiku do Bavorského lesa.

HISTORICKÉ JÁDRO

Vyrostlo na úzkém skalnatém poloostrově mezi Dunajem a Innem. Turisty okouzlí středověký kolorit úzkých křivolakých uliček. Malebná místa jako dóm, věže růžového kostela svatého Pavla, klášter, radnice či příjemná nábřežní promenáda vytvářejí romantická zákoutí. Na cípu poloostrova, kde se do sebe vlévají tři řeky, uvidíte ojedinělé hrátky přírody.

MUZEUM SKLA

Unikátní sbírka o třiceti tisích exponátech českého skla v různých epochách od baroka až po modernu. Najdete ji v hotelu Wilder Mann na Radničním náměstí. Podle spisovatele Dürrenmatta je to nejkrásnější expozice sklářského umění na světě.

DÓM SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Dominanta města je největší barokní stavbou ze 17. století v Bavorsku. Po velkém požáru v roce 1662 ji přestavěl Carlo Lurago, italský stavitel, do podoby vrcholného italského baroka. Uvnitř je řada umělecky vypracovaných náhrobků a největší kostelní varhany na světě, postavené v letech 1924 až 1928. Mají přes 17 tisíc píšťal, 233 registrů a čtyři zvonkohry.

RADNICE

Radnice má 68 metrů vysokou věž. Značky na zdi věže připomínají časté záplavy. Uvnitř budovy se nachází nádherný barokní sál s malbami.

HORNÍ HRAD

Vypíná se nad soutokem Dunaje a Ilzu na skalnatém ostrohu. Bývalá tvrz pasovských biskupů, postavená roku 1219, kontrolovala obchod na řekách. Napoleon využil hradu, který nese stopy více slohů (gotiky, renesance a baroka), jako obranné hráze proti Rakušanům. Je spojen krytou obrannou chodbou s pevností Veste Niederhaus. Z hradu, kde je muzeum s obrazárnou, máte Pasov jako na dlani.

VYHLÍDKOVÁ LOĎ

Úžasný zážitek, který by rozhodně neměl chybět v programu návštěvy Pasova. Určitě si dopřejte alespoň hodinovou vyhlídkovou plavbu, během níž si z paluby obhlédnete většinu toho, kam se pak můžete vydat pěšky. Pokud by vám krátká plavba nestačila, můžete jako císařovna Sissi doplout až do Vídně.

O bavorském městě Pasov Napoleon Bonaparte prohlásil, že krásnějšího města v Německu není. To platí i dnes, kdy sem návštěvníky láká především půvabné historické centrum.