Vyzkoušené tipy, jak překonat pásmovou nemoc

Abyste úspěšně čelili pásmové nemoci, potřebujete, zjednodušeně řečeno, přenastavit své vnitřní biologické hodiny.

1. Zkuste ještě před cestou změnit svoje spánkové návyky. Běžte si lehnout do postele o hodinu dříve nebo později, než jste zvyklí, podle toho, kterým směrem poletíte. Pokud při letu hodinu ztrácíte, běžte spát o hodinu dříve, a naopak. Vždy však jen o jednu hodinu, navzdory počtu překročených časových pásem.

Co je melatonin Ve zkratce: vlastně hormon, který se nachází v mozku a navozuje spánek. Pomáhá upravovat přirozené biorytmy organismu.

2. Pokud před sebou máte dlouhý dálkový let, zkuste dva až tři dny před odletem užívat melatonin. Škoda, že v České republice není k sehnání, bez problémů ho však lze bez předpisu koupit v okolních zemích, např. na Slovensku. Autorka článku si ho přivezla právě odsud a už párkrát jí při cestování dobře posloužil. Nabízejí ho v různé gramáži, postačí klidně i ta nejnižší dávka 0,5 mg.

Jednu tabletu si vezměte asi půl hodiny až hodinu před plánovaným spánkem.

3. Jednoduchým receptem na jet lag je také zázvorový čaj. Zatímco ještě před několika lety to pro mnohé byla novinka, dnes tento nápoj nabízejí i mnohé čajovny a kavárny.

Recept:

Nastrouhejte si plnou lžičku čerstvého zázvoru.

Zalijte vroucí vodou.

Nechte louhovat cca 5 minut.

Pokud je na vás chuť příliš ostrá, můžete přidat lžičku medu a trochu citronové šťávy.

Ideální je dát si zázvorový čaj na začátku cesty, třeba hodinu před odletem, což samozřejmě nebývá vždy možné. Tak aspoň než se vydáte na letiště. Každopádně si můžete vzít s sebou na palubu kousek čerstvého zázvoru a žvýkat ho, pokud zvládnete jeho trochu štiplavou chuť. Pokud je to na vás moc, zkuste zázvor kandovaný.

Na palubě letadla

Jet lag Anglický termín vlastně doslova znamená tryskáčové zpoždění.

1. Zkuste usnout, co nejdříve to bude možné. Na sobě je dobré mít pohodlné, volné oblečení, dejte si oční masku na spaní a nejlépe také špunty do uší.

2. Neberte si prášky na spaní, po příletu by vám zbytečně narušily vaše spánkové návyky.

3. Nepijte alkohol ani kafe, přispívají k dehydrataci, která pak ještě umocní následky jet lagu. Pijte jen vodu.

Trpíváte při přeletu více časových pásem jet lagem?

Po příletu nebo příjezdu do cíle

1. Ať letíte na východ, nebo na západ, vydržte být vzhůru podle toho, kdy nastává noc v dané destinaci.

2. Procházejte se na slunci. Když už si nutně musíte zdřímnout, tak maximálně hodinu.

3. Pokud jste letěli na východ, berte si po tři noci před spaním melatonin. Pokud jste letěli na západ a první noc se probudíte příliš brzy, vezměte si malou dávku melatoninu.

Prostě se snažte nenechat si jet lagem zničit pobyt nebo dovolenou. Faktem totiž je, že organismus se změně nakonec přizpůsobí, ale pomalu, každý den se adaptujete na jednu časovou zónu. A na takové pomalé zvykání nemusíte mít čas, poznamenal australský server adelaidenow, který rady z knihy The Lonely Planet Book of Everything převzal.