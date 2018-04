Paškál z včelího vosku hezky voní

Velikonoční svíce - paškál

Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící. Velikonoční svíce symbolizuje zmrtvých-vstalého Krista, který zvítězil nad smrtí.

Podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé soboty na neděli. Tato slavnost vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce, paškálu, do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Věřící si zapalují od paškálu své vlastní svíce. Tím se celý kostel prozáří světlem.

Paškál je většinou ozdoben motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá motivu stromu, beránka, slunečních paprsků nebo vody. Mezi čtyřmi rameny kříže jsou na paškálu vepsány čtyři číslice letopočtu.

"Výrobu svíček jsem zkoušel už dříve. Nejprve zcela amatérsky. Horký vosk jsem naléval do skleničky s knotem. Až vosk vychladl a ztuhnul, skleničku jsem rozbil a měl jsem svíčku," popisuje Šimeček své začátky.

Ale i práce se včelím voskem už má své osvědčené postupy, kterých je dobré se držet. A tak si zlínský včelař koupil první profesionální dvojdílné formy pro výrobu různě tvarovaných svíček. Jsou z pružného silikonového materiálu, který vydrží tak dvě stě nebo tři sta odlitků.

"Když se blíží Velikonoce, napadlo mne, že bych mohl vyrobit také pravou velikonoční svíci, tedy paškál," říká včelař. Nakonec mu podle jeho nákresu vyrobil formu na paškál živnostník z Vizovic, který už má s touto prací zkušenosti.

Jak se paškál vyrobí?

Dvě poloviny formy se přiloží k sobě a doprostřed se napne knot. Musí mít průměr podle tloušťky svíčky. Příliš silný knot by prohoříval, svíčka by se roztékala, příliš tenký by zase nestačil k roztavení vosku po obvodu svíčku a plamen by se propadal uprostřed. Záleží prý i na směru, ve kterém je knot utkaný. Horký vosk tuhne ve formě asi hodinu. Na hotový paškál musí ještě včelař dopsat červenou barvou letopočet. Velikonoční svíce musí být každý rok nová.

"Udělal jsem jen pět kousků. A když jsem viděl, jaký je o ně mezi známými zájem, tak potom ještě deset. I po těch se jen zaprášilo. Na víc už ale letos nemám vosk," brání se Šimeček myšlence, že by mohl vyrábět paškály ve větším množství a prodávat je.

Paškál není jen na ozdobu

Velikonoční svíce nebude u Šimečků jen na ozdobu. "Na Bílou sobotu si ji vezmeme do kostela. A celý rok si ji budeme doma zapalovat ve chvílích vyhrazených pro modlitbu," dodává včelař.

Na rozdíl od parafínu svíčka z pravého včelího vosku ve zhasnutém stavu i při hoření hezky voní. Pavel Šimeček odhaduje, že čtvrtkilogramový paškál jeho výroby může hořet asi patnáct až dvacet hodin.