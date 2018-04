Pasažéři Ryanair nedostali šest hodin napít. Mohli cucat jen kostky ledu

Stovky cestujících letu z britského Stanstedu do francouzského Dinardu zažily v pondělí značný stres. Letadlo mělo vzlétnout v 15:50 londýnského času (16:50 našeho času), ale ještě ve 20 hodin (21 hodin našeho času) bylo na zemi.

Pasažéři si stěžovali posádce na horko na palubě a žádali o nějaké občerstvení. Letušky jim ale odpověděly, že pravidla to vylučují, protože ještě nevzlétli.

Poté se mnozí začali ptát, jestli tedy mohou opustit letadlo. Bylo jim ale řečeno, že to nejde, že musí zůstat v letadle, dokud se rozjezdová dráha nevyčistí a nezprovozní. O případu informoval britský list Telegraph.

Místo nápoje kostky ledu do kelímku

Andrew Collier, 58letý právní poradce z Bath v Somersetu, který na svátky cestoval do své dovolenkové rezidence, vylíčil, jak oznámení posádky cestující hodně popudilo. "Letušky stále dokola opakovaly, že nalévat nic nebudou, protože jsme nevzlétli a že jediné, co pro nás mohou udělat, je, dát nám kostky ledu do kelímku. Lidé začali být skoro nepříčetní, tohle je přece naprosto nepřijatelné," rozhořčeně prohlásil Collier pro list Telegraph.

Mluvčí Ryanairu se hájila, že palubní personál nemohl otevřít bar ani bufet, aby se prý firma nezapletla do daňových zákonů. Ty totiž bezdaňový prodej, který se vztahuje na leteckou dopravu, na zemi zakazují.

Dodala, že letiště bylo kvůli velmi špatnému počasí v Evropě několik hodin uzavřeno a že aerolinky doufají, že cestující se brzy dostanou do svých domovů a destinací.

Tyto proklamace, které připomínají absurditu příběhů Hellerova románu Hlava 22, však žízeň cestujících neuhasily.

Zákon nad sklenku vody

Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí AČCKA, se domnívá, že u klasické aerolinky by byl možná jiný přístup než u nízkonákladové společnosti, které nenabízejí téměř žádné výhody a služby. Zákon prý ale porušen nebyl, protože podle evropských norem nemají cestující v případě mimořádných situací, jako jsou různé přírodní pohromy či kalamity, které nemohou letecké společnosti ovlivnit, nárok na žádnou kompenzaci či odškodnění.

Nízkonákladové letecké společnosti také mívají pronajaté sloty na letištích jen na minimálně nutnou dobu a proto pasažéři fakticky nemohli letadlo opustit.

Mluvčí stanstedského letiště pouze uvedl, že co se dělo s cestujícími na palubě, prý bylo pouze v rukou aerolinek. Letadlo prý po delším čekání na rozjezdové dráze dostalo kolem sedmé hodiny londýnského času povolení k odletu.

Reportér britského listu Telegraph Andy Bloxham ale pro iDNES.cz potvrdil, že letadlo odletělo až kolem 21:30 (22:30 našeho času). To znamená téměř šest hodin žízně a stresu, výsledek toho, když se zákon a honba za ziskem staví nad zdravý rozum.

Ryanair patří k aerolinkám, které brutálně šetří na všech frontách - ruší odbavovací přepážky na letištích, o polovinu zdražil poplatky za zavazadla, chtějí zpoplatnit použití toalet na palubě letadel a plánují i lety tzv. na stojáka.