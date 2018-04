Rozlícení pasažéři drželi posádku letadla jako rukojmí. Kvůli zpoždění

Let australské aerolinky Jetstar z Melbourne do Pekingu musel být minulý týden odkloněn kvůli husté mlze do Šanghaje. Potíže nastaly, když cestující museli opustit palubu letadla. Někteří se začali obávat, že jsou prostě z letadla vyhozeni a že se o ně nikdo nepostará.

Rozzuřená skupina cestujících se nakonec uchýlila k zoufalému činu a držela pilota s posádkou jako rukojmí v imigračním a celním prostoru. Vyjednávání a dohady trvaly přes tři hodiny. Pasažéři nechtěli pochopit, že členové posádky přetáhli kvůli neplánovanému přistání letové hodiny a musí si jít odpočinout. Rovněž se obávali, že nebudou ubytování v hotelu, jak jim bylo slíbeno.

Pilotovi se nakonec podařilo docílit, aby rozlícení pasažéři některé členy posádky propustili. Společně s jednou letuškou, která uměla plynně čínsky, pak dále jednali se skupinou o řešení jejich situace.

K incidentu nakonec byla přivolána policie a zástupci australské ambasády, napsal australský list Herald Sun. Zda nakonec byli pasažéři ubytováni na náklady aerolinky v některém hotelu nebo zda byli spíše rádi, že je nezadržela policie, není známo.

Na palubě airbusu A330-200 pravidelné linky JQ7, s plánovanou zastávkou v Singapuru, byli hlavně Australané a Číňané.