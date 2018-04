Pársové a jejich náboženská tradice

Před párskými činiteli vyvstalo dilema: ustoupit tlaku okolí a opustit pohřebiště, nebo dostát náboženské tradici? Kromě toho se pársové musí vyvarovat toho, aby těla zesnulých znesvětila čtyři posvátné prvky - oheň, vodu, zemi a vzduch. Proto jsou supové důležití, mrtvoly totiž likvidují rychle a přirozeně.



Umírnění pársové z Bombaje navrhují, aby bylo od obyčeje prostě a jednoduše

upuštěno a přistoupilo se ke kremaci nebo pohřbení do země. Je jich ale poskrovnu. Zazněl také návrh na instalaci solárních panelů, které by urychlily proces rozkladu těla. Tato technika je ale nákladná a za monzunových dešťů by byla k ničemu. Jeden člen komunity přišel s myšlenkou chovu supů vedle věže mlčení. Tradice by se sice udržela, ale ta cena... Nehledě na to, že ptáků by bylo potřeba minimálně 200. Než se najde řešení, bude proti zápachu bojovat ozónový generátor. Že by počátek modernizace?