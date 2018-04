Park vyhlásil borůvkářům válku

Sběrači často trhají borůvky pomocí zakázaných hřebenů a poškozují keře, které potom ptákům neposkytují dostatek potravy. "Sběr lesních plodů se stal pro místní lidi i cizince výhodným obchodem. Lidé, kteří sbírají borůvky ve velkém, při svých nájezdech bezohledně poškozují nejen borůvčí, ale i čerstvě osázené paseky a okolní přírodu," dodal vedoucí krkonošské terénní služby Jaromír Gebas.

Ráno do lesa vyrážejí místní sběrači, aby pak stihli ještě jít do práce. Odpoledne se sem vracejí a přibývají lidé z jiných regionů. Ti sem pak míří hlavně o víkendu. "Na horách je téměř nepřetržitě hluk a zvěři se nedostává potřebného klidu," zdůraznil Gebas. Zákon umožňuje sběr lesních plodů pro vlastní potřebu. Ta v něm však není nijak definována. "Vůbec nám nevadí, když si místní člověk nebo turista vyrazí natrhat trochu borůvek do džbánku. Nemůžeme se ale nečinně dívat, jak chráněné území trpí nájezdy sběračů z české i polské strany, kteří z pasek odvážejí borůvky po kbelících," sdělil Gebas.

Dění v právě uzavřených lokalitách si prý budou více všímat i lesní dělníci. Lidé, kteří omezení vstupu poruší, mohou na místě dostat až tisícikorunovou pokutu. Při opakovaném přistižení je strážci mohou předvolat k přestupkovému řízení, kde může být sankce až padesát tisíc korun. "Mrzí mě, že musíme k takovým omezením přikročit, ale na některé lidi nic jiného neplatí," posteskl si Gebas. Nové opatření bude platit až do poloviny října.

"S omezením vstupu do vybraných lokalit jsme souhlasili a chápeme, že se správa parku musí nějak bránit především proti nájezdům ukrajinských česáčů, jež si vloni zřejmě někdo najímal a borůvky pak rozprodával," řekl Tomáš Paducha, starosta Pece pod Sněžkou, kde je nejvíce míst s omezeným vstupem.

Za borůvkami do Krkonoš se vyplatí jet i obyvatelům z výchovní části Ústeckého kraje. "Bydlím sice u Děčína, ale protože jsem invalidní důchodce, vyplatí se mi zajet si na dva dny na borůvky k Harachovu. Přespávám tam u známých. To, co si přivezu, na Děčínsku výhodně prodám především německým turistům a výdělek se mi hodí na přilepšenou k důchodu," přiznal Josef Makovec. Uvedl, že takových, jako je on, zná více. I oni zajíždějí do Krkonoš co nejblíže z Ústeckého kraje, hned za Liberec. Severočeši za borůvkami jezdí také bývalého vojenského prostoru u Ralska a na Ústecko. Kilo borůvek se prodává i za 120 korun.