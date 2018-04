Pařížské katakomby budou do léta uzavřeny

Nejprve sem byly v roce 1780 dopraveny ostatky ze hřbitova Saints-Innocents v místech pozdějších tržnic. Do roku 1814 byly do katakomb dopraveny kosti skoro šesti miliónů lidí. Někde mezi nimi mají být kosti Jeana de la Fontaine, který se nechal pohřbít do společného hrobu, a bezpochyby i Dantona, Robespierra a

dalších tvůrců revoluce, protože právě sem byly odváženy oběti revolučních tribunálů.



Katakomby ve 20metrové hloubce nabízejí svou poněkud hrůznou podívanou veřejnosti již od 19. století. Veřejně přístupná část je však jen zlomkem stovek kilometrů chodeb, jimiž je protkáno pařížské podzemí.