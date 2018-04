Pařížská muzea ochromuje stávka

Dopátrat se, proč jsou vchody do muzeí zavřeny, přitom pro cizince není úplně jednoduché. Stávkující se většinou spokojují s tím, že o protestu informují nápisy na dveřích, jenže většinou ve francouzštině a bez jakýchkoli podrobností.



Důvodem stávky jsou chystaná opatření v souvislosti se zavedením 35hodinového pracovního týdne od ledna 2002. Odboráři chtějí o tomto kroku vyjednávat, neboť se obávají, že například přijdou o týden dovolené navíc, na který mají dosud zaměstnanci Louvru právo. Navíc hodlají řešit nedostatek pracovních sil, kvůli kterému je dlouhodobě uzavřena desetina sálů tohoto muzea.



Jednání odborářů s ministerstvem kultury zatím příliš nepokročila. I když se podařilo vypracovat kalendář jednání, stávka zatím pokračuje dál. Vedení Louvru odhaduje, že stávka již muzeu způsobila ztráty ve výši asi pěti miliónů franků (přes 25

miliónů korun).



O vchodů do muzeí se tak denně s výrazem zklamání ve tváří otáčejí tisíce turistů, pro které byly umělecké sbírky jedním z hlavních důvodů cesty do francouzské metropole. "Paříž bez umění, to není ono," říká mladá anglická turistka. Zklamání je o to větší pro lidi, kteří do Paříže přiletěli z mnohem vzdálenějších míst, z Číny nebo USA. "Letěli jsme tisíce kilometrů a už se sem zřejmě nikdy v životě nedostaneme," stěžuje si jeden ze zklamaných čínských turistů.



Návštěvníkům Paříže tak nezbývá nic jiného, než obdivovat krásy města zvenčí a od kavárenských stolků. Ostatně ani doprava po metropoli není dnes úplně bez problémů - provoz na některých linkách metra je narušen kvůli stávce zaměstnanců pařížské veřejné dopravy.