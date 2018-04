Paříž chce být zeleným městem. Jak by mohla vypadat v roce 2050

, aktualizováno

Most ve tvaru chobotnice, věže jako stonky bambusu nebo balkony připomínající včelí plástve. To by mohly být za pár let hlavní taháky Paříže, které by si jezdili fotit turisté z celého světa. Radnice chce snížit emise a udělat z města nad Seinou zelenou metropoli budoucnosti.