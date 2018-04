Paříž se připravuje na příchod nového tisíciletí

Zatímco na náměstí Concorde vyrůstá lešení pro obří obrazovku a ohromné reflektory, na Eiffelově věži horolezci rozmísťují barevné osvětlení, které se s příchodem nového tisíciletí rozzáří modrou barvou. Francouzské hlavní město se tak připravuje na letošní Silvestr, který sice nebude tak velkolepý jako příchod roku 2000, ale Paříž přesto nechce ani tentokrát ošidit návštěvníky a Pařížany. Jako každý rok, kroky většiny lidí odhodlaných oslavit Nový rok venku povedou na slavnou třídu Champs-Elysées, kde se pravidelně na Silvestra schází statisícové zástupy. Pařížská radnice se tentokrát snaží soustředit pozornost na spodní část Champs-Elysées a na jejím východním konci na náměstí Concorde připravila "Symfonii světel". Světelná show začne půl hodiny před půlnocí, potrvá hodinu a měla by se zejména soustředit na egyptský obelisk uprostřed náměstí a na velké ruské kolo na kraji prostranství. Autorem představení je Jacques Rouveyrollis, který připravuje osvětlení koncertů řady francouzských hvězd. Na 300 reflektorů a laserů bude rozmístěno na 30 devítimetrových věžích kolem náměstí. Světla doplní obrazovka o ploše 80 metrů čtverečních, která bude ukazovat čas zbývající do půlnoci a bude vodítkem pro dav, aby mohl odpočítávat příchod roku 2001. Dnes ráno také skupina 40 horolezců dokončila první část přípravných prací před letošním Silvestrem na Eiffelově věži. Alpinisté dávají modré kryty na 20.000 světel rozmístěných po celé věži, které se každou hodinu rozsvěcují bílými blesky od loňského Silvestra. Vedení věže se rozhodlo, že dosavadní představení, které si získalo velkou oblibu u Pařížanů i turistů, vylepší a dá mu modrý nádech. Horolezci pracují s předstihem a podařilo se jim umístit modré kryty již na polovinu z 20.000 žárovek. Na každý pád by měli být hotovi do příchodu Nového roku, kdy se "Eiffelovka" poprvé rozzáří modře.