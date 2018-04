Paříž se brání přívalu butiků

"Naší snahou je pomoci přežít galeriím a knihkupectvím v záplavě luxusních prodejen," říká editorka magazínu Catherine Valerová. Příspěvky píšou intelektuálové a herci, stejně jako neznámí ctitelé těchto proslavených míst. Název dal čtvrti kostel St. Germain. Naproti je první ze známých kaváren, Les Deux Magots.

Ještě známější je však bezesporu kavárna Le Flore, kde sedával Sartre a spřádal se Simone de Beauvoirovou své plány. Kolem kultovní brasserie se rojí butiky známých jmen jako houby po dešti. Jejich majitelé však většinou popírají, že by jim byl nezaměnitelný duch místa lhostejný. "Nepřejeme si, aby stíny Apollinaira a Sartra nahradila beztvará obchodní loga," bránil se Pierre Berge, šéf slaveného obchodního gigantu Yves-Saint Laurent. I on se prohlašuje za zarputilého milovníka starých časů. Jeho zářící obchody, symboly luxusu a zábavy, však vyzařují jiný dojem.

Prodavač v knihkupectví Alain Kogan na Rue du Bac nejásá nad blyštivou módou ve svém těsném okolí. Nemyslí si však ani, že by bylo možné tak velkou část města zachovávat beze změn. "Nejde přece vykoupit celou čtvrť a udělat z ní muzeum," soudí. Připadá mu přirozené, že se tvář města mění. "Věci v kultuře se už dávno dějí na jiných místech. Tady je to více či méně projížďková trasa pro turisty," míní. To uznávají i přispěvatelé kulturního dvouměsíčníku. "St. Germain je především neodolatelná atrakce - něco jako Eiffelovka," napsal Jean-Claude Lamy.

Nejde však jen o butiky, říkají místní. Nyní je mocně rozrušila zpráva o plánech na nové luxusní bytové jednotky. To by byla katastrofa, říkají jedním hlasem. Stejnou nelibost budí i zvěst, že na Place Furstenberg vyroste velké podzemní parkoviště. "Už teď není kvůli autům slyšet v krámu vlastního slova," stěžuje si prodavač knih na Rue de Bac. Někteří lidé říkají, že už dál nemohou sledovat úpadek milovaných míst. Uvažují proto o exilu v jiné části Paříže. Herečka Anemone líčí své pocity, když každé ráno vstane ve svém bytě po rodičích a rozhlédne se z balkonu. V okolí už nezbylo nic, co by jí připomínalo starou čtvrť. "Dnes už sleduji jen přehlídku módních značek, kde se více necítím být doma," říká.