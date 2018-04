Paříž chce přilákat co nejvíce turistů

15:25 , aktualizováno 15:25

Pařížská radnice nehodlá čekat na další hlavní turistickou sezónu a už v zimních měsících chce přilákat do francouzské metropole co nejvíce zahraničních turistů. Jejím cílem je dohnat ztráty, které sektoru turismu způsobily dopady zářijových atentátů ve Spojených státech. Prvním lákadlem mají být předvánoční nákupy v Paříži. V rámci akce s názvem "Christmas Shopping in Paris" budou prostřednictvím amerických cestovních kanceláří ve spolupráci s leteckou společností Air France nabízeny speciální ceny.