Pardubice se promění v letecké jeviště

Aviatická pouť patří mezi nejvýznamnější přehlídky letectví a letecké akrobacie v České republice a v Pardubicích se koná již od roku 1991. Bohatý program, který se bude odehrávat na zemi i ve vzduchu, připomene úspěchy české a československé aviatiky včetně vývoje letecké techniky, a to od prvních pokusů Jana Kašpara až po současnost. Účinkujícími programu Aviatické pouti jsou nejlepší piloti, kteří při této sváteční události obléknou dobové uniformy a kostýmy.

Jako v divadle

Letiště v Pardubicích se 28. a 29. května promění ve velkoprostorové divadlo, jehož jevištěm bude jak země, tak vzduch. Na programu jsou scény ukazující letecké dějiny a slavné válečné scény. Uvidíte například setkání letounů s hvězdicovými motory či ukázku bitvy v Pacifiku a scény z I. světové války. Chybět nebude ani společný průlet více než deseti vzácných válečných letounů, či akrobatické vystoupení světových showpilotů. Svůj um předvedou také členové Vzdušných sil Armády ČR a Centra leteckého výcviku Pardubice.

Ti, kteří by se báli mít hlavu v oblacích celý den, si mohou prohlédnout exhibici auto a moto veteránů. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na velký dětský den, který jim nabídne mnoho aktivit.

Program bude po oba dny konání pouti totožný. Areál letiště bude pro veřejnost otevřen od 8 do 20 hodin.

Vstupenky v den konání návštěvníci zakoupí za 280 korun, snížené vstupné pro děti do 15 let je 50 korun. Děti do 6 let a návštěvníci s příjmením Kašpar mají vstup na akci zcela zdarma. Své čtyřnohé miláčky ale raději nechte doma, ti mají totiž do areálu vstup zakázán.

Co nesmíte vynechat při návštěvě perníkového kraje

Perlou Pardubic je krásný renesanční zámek, který svým návštěvníkům nabízí k prohlídce prostory raně renesančních sálů s unikátními nástěnnými malbami. Dnes se mimo jiné v zámku nachází Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a bohatou sbírkou českého skla.

Nedaleko Pardubic se na jediném kopci široko daleko nachází hrad Kunětická hora, pozdně gotický hrad, který stejně jako pardubický zámek obýval rod Pernštejnů. V hradním areálu se konají různé dobové akce jako řemeslný jarmark, sraz sokolníků, historický šerm a další. Samozřejmostí jsou i svatební obřady, rauty a dobové hostiny. V provozu je také skvěle vybavená lukostřelnice.

Pardubicko je nejen krajem perníku, ale jednoznačně k němu patří i koně. Návštěvníci si mohou prohlédnout krásný zrekonstruovaný Zámek a hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde se již několik set let chovají starokladrubští koně.