Parádní běžkování v Polsku na pomezí Jizerek a Krkonoš

Může se hodit Jak se tam dostat

Autem

Z Tanvaldu přes Desnou a Horní Polubné na Jizerku. Zde je placené parkoviště. Nebo z Harrachova na hraniční přechod do Polska a asi 500 metrů za hranicí jsou parkoviště (zdarma).

Vlakem

Z Tanvaldu do Harrachova. A odtud již na běžkách přímo na hraniční turistický přechod do Polska. Od nádraží cca 1 km.



Délka a obtížnost

Z Jizerky (od parkoviště) na Jizerku je popisovaná trasa dlouhá celkem asi 16 km. Prudší kopec je pouze z Jizerky k řece Jizeře. Na polském území jsou převýšení malá.



Vhodné občerstvení

Na polské straně již zmiňovaná samota Orle. Na Jizerce doporučuji Pešákovnu nebo Chatu Jizerku.



Mapy

Postačí turistická, ale i Cyklomapa Jizerské hory nebo Krkonoše, nejlépe v měřítku 1:50 000. Musí ale obsahovat i území Polska.