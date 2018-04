Paracas: za krásami pršícího písku

V řeči původních obyvatel Paracas znamená pršící písek. Krajina tady připomíná spíš nějakou vzdálenou opuštěnou planetu. Vzduch je slaný a ze soli - ne z asfaltu - je i silnice, zabarvená do černa gumou sježděnou z pneumatik.

Písek tlumí zvuk, slyšet je jen vítr. Když ale přijdete blíž k jednomu z nejvyhledávanějších útesů, zaútočí na vás kromě větru i burácení moře. U skal lze sem tam spatřit osamoceného kondora, který si poletuje ve větru točícím se u útesu.

Vítr s vodou tu vytvořily zajímavé tvary. Nejznámějším byla právě tady skalní brána nazvaná katedrála. Loni ji ale zničil silnější živel než ten, který ji vytvořil - zemětřesení - a tak už zbyl jen jakýsi sloup trčící z vody. Na jeho patě se vyhřívají ptáci a žijí tu i mořské vydry. Sem tam se nad hladinou vyloupne hlavička lachtana.

A v nízké mělké zátoce na druhém konci "krku" poloostrova jsou pro změnu plameňáci. "Blíž k nim ale nesmíte – pamatujte, že jste v rezervaci!" nabádá pokaždé průvodce Giovanny.

Za zvířaty a především tučňáky Humboldtovými, kteří patří k nejmenším žijícím druhům a hrozí jim vyhynutí, se navíc jezdí lodí k nedalekým ostrovům Ballestas - ale ani na nich se nedá vystoupit. Ještě dál od břehů plují kromě delfínů i velryby.

Kdysi bažina, dnes poušť

"Tihle obyvatelé ostrova jsou 45 milionů let staří," ukazuje průvodce Giovanny na místo na ploché pláži Paracaské zátoky, odkud vítr odvál písek. Je to skála se zkamenělinami. Kdo by řekl, že tady na poušti Paracas byla před 300 miliony let velká bažina.

Písečné duny dál od břehu ale také skrývají bohatý život, který není vidět často na první ani na druhý pohled. Díky blízkosti moře a častým mlhám tu jsou místa zvaná lomas. Rostou v nich ve velkých trsech přízemní tučnolisté rostliny kvetoucí malými fialovými lístky. Mezi nimi se prohánějí ve dne ještěrky a v noci gekoni a sem tam pouštní liška.

Pytláci, konzervárny a rafinerie

Rezervace Paracas kontrastuje se zapáchajícími velkozpracovnami ančoviček dále na sever od stejnojmenného letoviska a velkými rafineriemi na zpracování ropy a zemního plynu, které do místního přístavu v tankerech putují.

Tady v rezervaci je rybolov regulovaný. Rybáři tak z vody tahají především černé škeble. Ty pak v pytlích nakládají do bouráků jak ze starých amerických filmů nebo ze současné Kuby.

Dříve vyráželi pytláci na lov ke břehům poloostrova a lovili i delfíny a želvy. Dnes je to ovšem zakázané a na dodržování zákazu dohlížejí strážci parku. Paradoxní ovšem je, že dodnes patří rezervace do kompetence peruánského ministerstva zemědělství.