Pár tipů, čím vším vybavit vaše kolo

, aktualizováno

Váháte, co by se vám mohlo hodit na bicykl, který vám celá léta dobře sloužil? Nevíte, co koupit partnerovi před cyklistickou dovolenou? Vybavujete své děti? Určitě se najde něco, čím jízdu zpříjemnit. Přinášíme pár tipů.