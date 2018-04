Pár nápadů, jak na vandaly v Českém ráji

Co s vandaly v Českém ráji a na jiných krásných místech v Česku? Nápadů mám několik. Za prvé by stálo za to umístit v těchto lokalitách cedule s prosbou, aby se návštěvníci chovali jako lidi. Dále by se měly školy více zabývat výchovou dětí, jak se v přírodě chovat, protože mnohé rodiny se tomu nevěnují vůbec.