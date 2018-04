Pár kamenů, které Bůh hodil doprostřed moře...

Sedm divů Do Řecka přicestuje každý rok přes deset milionů turistů. To, co je v jiných přímořských zemích obyčejné, se v Řecku stává divem. 1. Pobřeží a pláže

Řecké pobřeží měří, díky téměř dvěma tisícovkám ostrovů, 15 020 kilometrů. Pláže jsou v Řecku všeho druhu: od kamenitých přes smíšené až po dlouhé písečné karibského typu. 2. Slunce

Počasí je v Řecku vždy stoprocentní. Krásně tu bývá od dubna do konce října. Pokud můžete, vyjeďte na dovolenou na začátku nebo na konci sezony. 3. Příroda

Nejvyšší horou Řecka je Olympos (2917 metrů), který je častým cílem trekových výprav (pozor na náhlé změny počasí). Jsou tu i jiné unikáty: mořský příkop u ostrova Santorini či nejdelší soutěska Evropy - Samariá na Krétě. 4. Moře

Břehy omývají čtyři okrajová moře - Jónské, Egejské, Krétské, Libyjské. Voda je tu čistá, průzračná. Teplota se pohybuje od 23 do 28 stupňů. 5. Památky

Řecko je kolébkou evropské civilizace a antické památky jsou snad všude. K těm se přidávají bohaté pravoslavné kláštery. 6. Kuchyně

Řecké kulinářství je nesmírně pestré - od nepřeberného množství předkrmů (mezes) přes grilovaná nebo mletá masa až po čerstvě ulovené ryby nebo plody moře. Vybírejte si převážně malé taverny, kde často ani nemají jídelní lístky. Stojí za to! 7. Životní styl

Pokuste se přizpůsobit řeckým zvyklostem, dodržujte siestu a večery si užívejte v tavernách při dlouhé večeři. Prodloužíte si život! Jako Řekové.