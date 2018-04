Pár dobrých rad před cestou na prázdniny

D 1 Středočeský kraj, uzavírka do: 16.7. 2002

Uzavřen je pravý jízdní pruh směrem na Brno mezi 38, a 41. kilometrem. Ve směru na Brno se jezdí ve dvou pruzích levého jízdního pásu, na Prahu jedním jízdním pruhem levého pásu.

D 1 Středočeský kraj, uzavírka do: 30.9.2002

Uzavřen je pravý jízdní pás směrem na Brno mezi 22, a 23, kilometrem, protože se v těchto místech opravuje most, Doprava je převedena do dvou jízdních pruhů levého jízdního pásu.

D 1 Vysočina, uzavírka do: 12.7.2002

Uzavřena je zpevněná krajnice, připojovací pruh a část pravého (pomalého) jízdního pruhu ve směru na Brno mezí 133, a 135: kilometrem u výjezdu na Měřín (exit 134). Uzavřena je také přilehlá větev nájezdu mimoúrovňové křižovatky. Dokončuje se zde protihluková stěna. Doprava je usměrněna do dvou zúžených jízdních pruhů. Objížďka uzavřeného nájezdu na křižovatku je vedena po silnici 11/348 a II/602 na křižovatku Velké Meziříčí západ (exit 141).