Papyrus, vzpomínka na Egypt

Polapeni

"Je to hned tady, pane," usmívá se náhončí a už otvírá nejbližší dveře. Stroje tu však nevrčí a dělníci nekmitají. Je to obchod. Na stěnách jsou vystaveny desítky replik výjevů ze Starého Egypta okopírovaných na papyry hlavně ze stěn chrámů v Luxoru a hrobek v Údolí králů. U nás neobvyklá forma získávání zákazníků může někoho zaskočit nebo dokonce odradit, ale papyrus je nakonec přece jen "nejegyptovatější" suvenýr.

"Vyrábíme papyrus stejně jako před čtyřmi tisíci lety," dušuje se prodavač, a ukazuje postup, při němž z papyrusové třtiny vzniká předchůdce papíru.

První list na světě

Zrod listů z papyru sahá do druhého nebo možná i třetího tisíciletí před Kristem a výrobní postup se od té doby nezměnil: Nejprve se z potřebného počtu papyrových stonků sloupne kůra a dužina se rozřeže na úzké pásky. Ty se skládají vedle sebe na kus látky. První vrstva s požadovanými rozměry se pak překryje druhou, z pásků poskládaných křížem v pravém úhlu přes ty první.

Závěrečná fáze spočívá ve vyklepání vzniklého listu dřevěnou palicí (dnes ji nahrazuje lis). Z třtiny se tak uvolní škrob, který jednotlivé proužky vlastně slepí dohromady a to velmi pevně. Po uschnutí je list na světě.

"Podívejte, vůbec ho nelze zmačkat," říká s nadšením "majitel továrny" a muchlá bez zábran papyrový list, který se pak narovná bez známek újmy. To mu nejspíš k radosti archeologů pomohlo přečkat celé věky. Nejdelší nalezený svitek měří přes 40 metrů.

Kupuj, kupuj, kupuj

Po turistovi se však v "továrně" hlavně chce, aby koupil. Nejlevnější papyrový suvenýr vyjde asi za 20 korun - jsou to papyrusové záložky do knih. Ručně malované obrázky se pak pohybují už spíše v řádu tisíců korun. Obchodem krouží ochotní prodavači, kteří se zákazníky zapřádají přátelský hovor a doporučují "opravdu výhodnou koupi".

Samozřejmě papyrový suvenýr lze pořídit i levněji - podle tvrdosti smlouvání za pár desítek korun. Ovšem na ulici, a obrázky nejsou již malované, ale pouze tištěné. A pozor - místo papyru šidí pokoutní prodejci cizince listy z banánových vláken. Proto je dobré prohlédnout si list proti světlu, zda je vidět charakteristická mřížka a případně provést zkoušku zmačkáním.

Pokud je vše jak má být, může si návštěvník Egypta připomínat zemi faraonů i papyrem zobrazujícím dávno mrtvé panovníky a zaniklá božstva, nebo - protože papyrus sloužil hlavně ke psaní - číst tisíce let staré pohřební verše:

Hle, smrt na mne čeká,

aby zhojila bolest

a já vyšel ven

po dlouhém trápení

Dnes smrt mne čeká

a celá voní myrhou