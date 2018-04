Hezký ptáček, frnknul i s penězi. Papoušek okradl turistu o 18 tisíc

Peter Leach se minulý týden kochal vyhlídkovou jízdou ve svém obytném voze po Jižním ostrově na Novém Zélandu. Jednu chvíli vystoupil, aby si obzvlášť malebné scenérie vyfotil. Zastavil v odpočinkové zóně podél State Highway 73, aby si udělal pár snímků a zároveň vyfotil i papouška nestor kea, který odpočíval opodál.

Poté Peter Leach vyrazil na krátkou obchůzku do okolí. Během této chvíle prý papoušek vlétl otevřeným oknem do jeho campervanu a z palubní desky si odnesl 1 100 novozélandských dolarů. Na lup upozornil Skota kanadský pár, který si toho všimnul a zavolal na něho: "Právě jsme viděli, že nějaký pták sebral něco z vašeho auta," vypověděl Leach pro skotský deník Daily Record.

Peterovi Leachovi, který je bývalým zaměstnancem britského královského námořnictva, zbylo po "náletu" nenechavého papouška v kapse pouze pár menších bankovek v hodnotě necelých 600 korun.

Při výslechu si policista vyžádal pauzu na zasmání

Skotský turista ohlásil krádež na policii, šance, že by mu peníze získal zpátky, jsou však mizivé. "Policista se při prvních otázkách zpočátku tvářil vážně," vypověděl okradený s tím, že po chvíli se ho dotazující zeptal, zda by mu nevadilo, zda by s výslechem na moment přestal, aby se mohl zasmát. "Myslím, že mu to nemůžu mít za zlé," dodal Peter Leach.

Podobný případ se na Novém Zélandu přihodil před čtyřmi lety jinému skotskému turistovi, kterému papoušek kea ukradl pas. Že by se chytrý pták chystal prchnout někam za hranice?

Papoušek kea představuje noční můru pro mnohé společnosti zabývající se pronájmem aut, pták bývá spojován s rozbíjením bočních zrcátek u aut i trháním gumového pásku z předních skel.

Peter Leach každopádně svoje novozélandské putování dokončí, jeho přátelé mu půjčili na zbytek jeho dovolené peníze.