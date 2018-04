Pantelleria: kde chataří Giorgio Armani

Přestože patří k Itálii, etymologie jména Pantellerie vede k arabskému Bint Ar-Riah, "dcera větru". Nicméně přívlastků a jmen měl ostrov během věků vícero, podle toho, kdo jej právě obýval. Nejstarší obyvatelé, pověstní mořeplavci Féničané, ho nazývali Yrnim, pozdější Římané Cossyra. Až během nadvlády Arabů, která trvala několik staletí, se zažilo jméno Pantelleria.

Ostrov je vulkanického původu a přestože není nijak zvlášť rozlehlý - po obvodu měří 56 km - oplývá množstvím nejrůznějších podob.

Největší kontrast je mezi severozápadem a jihovýchodem ostrova. Přívětivý a více osídlený severozápad bývá tradičně hlavním cílem všech cestovatelů. Závrať vyvolávající strmé svahy jihovýchodu, často zahalené v mracích, domorodci naopak ne nadarmo nazývají Dietro d´Isola, "vzadu ostrova".

Montagna Grande

Nevšední pohled se vám naskytne, pokud se vydáte na nejvyšší horu Pantellerie, vtipně pojmenovanou Montagna Grande (836 m.n.m.). Odtud můžete přes lesní porost krásně přehlédnout celý ostrov. Jako na dlani budete mít malebná políčka vinné révy a kaparů, holé kopce s minimální vegetací i opunciemi zarostlou oblast lávových skalisek přírodní rezervace. Všude kolem samozřejmě úžasné moře. Pokud budete mít štěstí, na západě možná uvidíte i vzdálené africké pobřeží.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat:

a) letecky - zajišťují italské letecké společnosti

alitalia: www.alitalia.it

meridiana: www.meridiana.it

air one: www.flyairone.it



b) trajektem: ze sicilského města Trapani, zajišťuje společnost siremar: www.siremar.it Užitečné adresy:

www.pantelleria.it

www.comunepantelleria.it www.pantelleriairport.it

Venušino zrcadlo

Zajímavou přírodní atrakcí je tzv. Venušino zrcadlo (Specchio di Venere), což není nic jiného než krásné termální jezero. To sice z Velké hory neuvidíte, nicméně jej nemůžete minout, pokud přilétáte letadlem, neboť přistávací dráha začíná hned na kopci nad ním.

V zrcadle hladiny se údajně zhlížela Venuše pokaždé, když odcházela na intimní setkání s Bakchem, který, dlužno říci, na ostrově bydlel a dohlížel na produkci vína.

Co je ovšem velmi sympatické, je fakt, že jezero je napájeno dvěma termálními prameny, jejichž teplota se pohybuje od 30 do 60 stupňů. A podobně jako na několika místech v moři jsou i zde vyhraničeny oblasti s nejteplejší vodou, kde se můžete koupat jako doma v horké vaně - a to navíc i v zimě.

Sauna v jeskyni

Míst, kde se stále připomíná vulkanický původ, je na ostrově spousta. Kus pod vrcholem Velké hory vyvěrají termální páry do malé jeskyně, kam se domorodci i návštěvníci chodí pravidelně saunovat. Na mapě toto místo najdete pod názvem Bagno asciuto.

Ještě lákavější jsou ovšem prameny vyvěrající do moře. V lokalitě Niká doporučujeme doprovod někoho obeznámeného, neboť ze břehu nelze nijak identifikovat, kde se ono vytoužené místečko nachází.

Jinak samozřejmě máte-li trpělivost, můžete vodu mezi skalisky prozkoumávat sami. My ji vzhledem k teplotě moře v květnu neměli. Pokud ale víte, kam jít, můžete si i v zimě užívat vody od 85 do 100 stupňů a to nemluvím o prokázaných léčebných účincích pramenů.

Pohodlnější je termální koupání u malebného přístavu Gadir, těsně pod Armaniho residencí. Ve skále jsou tu vytesané doslova vany, kde se můžete naložit do vody až 50 stupňů horké.



Arco dell´Elefante

Sloní oblouk

Kousek odtud se nachází nejfotogeničtější skála ostrova, tzv. Sloní oblouk - Arco dell´Elefante. Z moře se zde vynořuje velká hlava slona, jehož chobot se obloukovitě vrací pod vodu.

Pozemky nad tímto místem byly beznadějně rozkoupeny v první vlně zájmu o Pantellerii a nyní jsou považovány za nejexkluzivnější z celého ostrova. Místní rezidence se chlubí působivým pohledem na východ slunce nad mořem. Chudší domorodci ze západu se tím nijak nenechají rozházet, neboť co je jim do východu slunce, který stejně nevidíte, pokud si nepřivstanete. Není nad to pozorovat večerní západ slunce u sklenice vína.

Přes tuto evidentní vyhraněnost obyvatel západu vůči východu ostrova a naopak jsou Panteskové, jak si místní obyvatelé říkají, neskutečně sympatičtí a milí. Na ostrově se nekrade a tak můžete klidně nechávat všechny dveře otevřené, jak nás také všichni nabádali, a nikdy se nic neztratí.

Velkou část usedlíků tvoří Italové z pevniny, kteří si tu pořídili více či méně luxusní sídla a jezdí sem podobně jako Pražáci na Slapy. Pantellerii si natolik oblíbili, že se vám celé dny věnují, vozí vás po celém ostrově, vodí do vyhlášených rybáren a do rána se s vámi opíjejí jenom proto, aby vám ukázali všechny krásy ostrova.

Každý má pochopitelně svoji vlastní historku s některou z celebrit. Chlubí se, jak je hostil Depardieaux svým vlastním vínem, které na Pantellerii pěstuje. Nebo vypráví, jak to vypadá, když se každý srpen přiřítí Giorgio se skupinou svých modelek a známých a čeho všechno jsou schopni paparazzi při jejich pronásledování.





Dammuso, typická stavba na Pantellerii

Úžasná architektura

Jednou z nejúžasnějších věcí na Pantellerii je místní architektura. Tradiční stavbou je tzv. dammuso. Ať už se etymologie slova odvozuje z latinského domus, nebo z arabského dammus, každopádně představuje dammuso kubickou přízemní stavbu s bíle natřenou kupolovitou střechou, jež výborně odráží vždy přítomné sluneční paprsky.

Pokud ovšem konečně zaprší, dešťová voda je ze střechy odváděna systémem kanálků do podzemní cisterny, kde slouží k zavlažování zahrady. Stavebním materiálem jsou opracované lávové kameny, které jsou na sebe kladeny bez použití jakéhokoli pojiva. Díky tloušťce zdí, jež může dosahovat až jeden a půl metru, je v takovém dammusu stále příjemný chládek.

Panteskové jsou na své stavby nesmírně hrdí nejen pro jejich technickou dokonalost při naprosté jednoduchosti použitých materiálů, ale také pro jejich čistou a přirozenou krásu. Není se tedy proč divit, že krátce po zahájení výstavby evropského typu včetně dvou větších hotelů padl rezolutní zákaz stavět na Pantellerii cokoliv jiného než menší příbytky odvozené od původních dammúz.

Podle přírodních podmínek a stávající zástavby je navíc celý ostrov rozdělen do několika různých zón, ve kterých se buďto nesmí stavět vůbec nic, nebo lze částečně rekonstruovat či stavět pouze podle přísných norem.





Arabská zahrada

Arabská zahrada

To, že byli staří Panteskové vášniví pěstitelé, potvrzuje specifická místní stavba, tzv. arabská zahrada. Je to v podstatě zeď kruhového či čtvercového půdorysu, vystavěná opět z lávových kamenů do výšky až 5 m. Jedinou funkcí této náročné stavby bylo chránit uvnitř rostoucí citrusovníky před nemilosrdným slaným větrem.

Pokud vás ovšem více než vnitrozemí zajímá moře a jeho bohatství, nebudete rozhodně zklamáni. Kromě spousty míst na koupání vyjmenovává náš průvodce 23 různých lokalit vhodných a zajímavých pro potápění. My jsme bohužel tuto atrakci nemohli absolvovat, ale máme tak důvod těšit se na příští návštěvu Pantellerie.