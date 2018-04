Panoramatické sjezdovky, bruslení i termály. To jsou trumfy Zell am See

může se hodit Jak se tam dostat Nejrychlejší cesta z Prahy vede přes Mnichov, kratší varianta přes Linec (Linz) a Salcburk měří 480 km a trvá cca 6 hodin 20 minut. Přímo do Zell am See můžete dojet i vlakem, cesta přes Linec a Salcburk trvá 8-9 hodin a budete na ní minimálně 2x přestupovat. Doprava na místě Kromě vlastního vozu můžete využít skibusů, které propojují veškerá nástupní místa na lanovky, a stejně tak i Zell am See s Kaprunem. Ubytování Řadu hotelů a penzionů najdete přímo v Zell am See, pokud chcete ušetřit, ubytovat se můžete mimo centrum nebo v některé z okolních obcí. Skipasy Základní skipasy platí pro oblast Zell am See a Kaprun (střediska Schmitten, Maiskogel a Kitzsteinhorn), zakoupit ale můžete i skipasy kombinující lyžování v Zell am See s nedalekým střediskem Saalbach-Hinteglemm a rozšířit si tak možnosti o dalších 200 km tratí. Užitečné weby www.zellamsee-kaprun.com Zell am See