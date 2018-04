Panorama, trumf Crans-Montany

JAK SE TAM DOSTAT:

Nejrychlejší je cesta letadlem z Prahy do Curychu a pak vlakem do Sierre, odkud dojedete do Montany lanovou dráhou. Do střediska lze dojet i autem, ale cesta z České republiky určitě zabere zhruba deset hodin. Vzdálenost z Prahy: 939 km Trasa: Praha - Plzeň - Waidhaus(B14/E50) - Norimberk 267 km (A6/E50) - Weinsberg (A81/E41) - Stuttgart(A81/E41)-Rottweil (A81/E41-směr Schwenningen - B27/B33) - B27-B314-B34/E54 - přechod Waldshut-Tiengen - Aarau(road 5- A1)-Bern 751 km A1/E25/E27 - A12/E27) -Vevey (A9/E27/E62) - Saint Moritz - Sion (A9/E62) - Cranz-Montana Dálnice: Bern, Thun, Kandersteg, Goppenstein, Sierre SKIPASY:

Kombinovaný skipas na sedm dní platící v Cransu, Montaně (včetně vrcholové Planiny smrti) a Aminoně stojí 295 švýcarských franků / 197 euro, pro děti od 6 do 15 let je cena 175 franků / 117 euro (do šesti let se neplatí). Pokud skipas platí na více než tři dny, potřebujete pro jeho vydání i fotografii. Člen rodiny (minimálně to musí být tři lidé) získá skipas na 7 dní za 265 franků. INFORMACE:

http://www.crans-montana.ch

Crans-Montana Tourisme

Case postale 372, CH-3962 Crans-Montana

telefon: 004127/4850 404/ fax: 004127/4850 460

e-mail: information@crans-montana.ch

rezervace hotelů: 004127/4850 444 DŮLEŽITÁ ČÍSLA:

Policie - 111, záchranná služba - 144, hasiči - 118. CO OCHUTNAT:

Místní speciality jako je například sýrové fondue, samozřejmě další sýry, houby, různé sladkosti. Náš tip: vynikající horské zařízení Café-Restaurant de Merbé, které je na mezistanici lanovky Crans-Merbé-Cry d'Er.