Pánem drsné Sonorské pouště v Arizoně je kaktus

Husté kaktusové lesy - rezervace Organ Pipe Cactus National Monument a Saguaro National Monument - jsou kolem hranic s Mexikem, jižně od města Tuscon. Sonorská poušť je drsným, nehostinným krajem, ve kterém se ani na konci dvacátého století člověk necítí zrovna pánem. Jakkoli i sem již dokázal pro sebe položit asfaltový koberec, více si zdejší přírodu nepodmanil. Je to území nikoho - tedy kaktusů, pouštních rostlin a živočichů. Ospalé městečko Ajo je směrem ke kaktusovému ráji Organ Pipe National Monument poslední závorou za vymoženostmi, jako je benzinová pumpa, cola s ledem a postel na přespání.

Dál každého čekají jen drsné rozeklané skály, planiny porostlé trnitým křovím a kaktusy, vyschlá koryta řek a vzduch chvějící se horkem. Organ Pipe National Monument dostal své jméno podle druhého největšího kaktusu, jehož až šestimetrové stonky připomínají píšťaly varhan. Na území 330 000 akrů roste ještě dalších třicet druhů kaktusů. Nejimpozantněji však působí právě největší z nich, který se dostal do znaku státu Arizona. Tento saguaro se může dožít až dvou set let. Mezi saguary rozpřahují svá chapadla šlahounovité několikametrové kaktusy ocotillo, povalují se legrační chlupaté soudky - Barrell Cactus -, z nichž lze opravdu čepovat a na rozdíl od jiných druhů požívat šťávu. Na dálku hebké a chlupaté kaktusy získaly v angličtině i roztomilá jména - jahodový ježek (Strawberry Hedgehog), medvídek (Teddy Bear Cholla), ostnatá hruška (Prickly Pear) či rybářský háček (Fishhook Cactus).

Chuti pohladit si je je třeba odolat, jejich zahnuté ostny se rády zabodnou když ne do ruky, tak alespoň do nohy. Na první pohled je kaktusová poušť pustým a nehostinným místem a hýbe se tu jen horký vzduch. Před denním žárem a neznalým okem turisty jsou však dobře ukryty stovky živočišných druhů. Turistické průvodce nabádají, že opatrnost zde není zbytečná vlastnost. Pravděpodobněji než s jedovatým chřestýšem se však setkáte se strážcem parku - rangerem. Je zde totiž přísně zakázáno trhat rostliny a ulamovat i odumřelé části kaktusů. Všechny informace, plány, mapy, expozice o životě v poušti, jakož i toaletu a pokladnu najdete ve Visitor centru, kam vás dovede jediná silnice uprostřed rezervace. Vedou odsud i dvě poznávací trasy - dvouhodinové po Ajo Mountains a půldenní po Puerto Blanco Drive. Důležitá je doba, kdy se přijede. V létě je delší pobyt nad lidské síly - teploty vystupují nad 40 stupňů. I při krátkém pobytu je třeba chránit se nejen před pichlavci, ale i před spalujícím sluncem vhodným oblečením a dostatečnou zásobou vody.

VSTUPNÉ:

Do rezervace je pro celou osádku auta dvacet dolarů. Za padesát dolarů si ovšem lze pořídit Golden Eagle Passport, který platí pro všechny národní parky ve Spojených státech na dobu jednoho roku.



INFORMACE:

O národním parku Organ Pipe Cactus lze získat informace na adrese: Route 1, Box 100, Ajo, Arizona 85321, USA. Saguaro National Monument má adresu Route 8, Box 695, Tuscon, Arizona 85730, USA.