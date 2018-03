V Číně vznikne obří přírodní rezervace pro pandy za 1,5 miliardy dolarů

Bank of China slíbila, že v průběhu následujících pěti let investuje nejméně 1,5 miliardy dolarů do vytvoření přírodní rezervace pro pandy velké. Oznámila to agentura AP s odvoláním na čínské ministerstvo lesního hospodářství.