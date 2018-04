Kolosální Walhalla. Pyšný chrám německých velikánů inspirovali Vikingové

Může se hodit Jak se tam dostat

Motoristé mohou využít dálničního tahu přes Rozvadov a následně po dálnici A93 se dostat do Řezna. Přímější cestu slibuje trasa Folmava – Furth im Wald – Řezno. Z města je pak nutné pokračovat po levém břehu Dunaje do obce Donaustauf, kde vás směrovky dovedou k placenému parkovišti nedaleko památníku. Donaustauf též spojuje s Řeznem přímá autobusová linka. Starodávný hrad

Kromě Walhally se Donaustauf pyšní troskami hradu, jemuž předcházela keltská pevnost datovaná do 5. století před naším letopočtem. Hradní zříceniny vévodí sousednímu pahorku, který od Walhally odděluje boční údolí. Jádro ruin obsahuje raně románské pozůstatky, včetně pozoruhodných zbytků kaple. Bohaté dědictví krále Ludvíka I. Bavorského

Příbuzné architektonické rysy s Walhallou nese Hala osvobození u Kelheimu či variace vily z římských Pompejí v Aschaffenburgu. Ludvík I. Bavorský se současně podílel na extrémně nákladném rozšíření ingolstadtského pevnostního systému. A především radikálně proměnil tvář Mnichova, který obohatil o řadu reprezentativních objektů. Internet

www.schloesser.bayern.de

www.touristinfo-donaustauf.de