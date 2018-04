Památky v Česku: připravte si tisíce

Druhý prohlídkový okruh na Karlštejně, který prochází východním křídlem Císařského paláce, Mariánskou a Velkou věží, si budou moci návštěvníci prohlédnout od 1.června do 31.října. Vstupné bude pro dospělého 300 Kč, pro dítě do 15 let 150 Kč.

V současné době je možné si na jednom z nejnavštěvovanějších českých hradů projít pouze první prohlídkový okruh, který zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s vybavením ze 14. – 19. století. Zde návštěvník zaplatí 130 Kč, rodinné vstupné (dospělí a děti do 15 let) pořídíte za 320 Kč.

Rodina s jedním dítětem není rodina

Rodina s dvěma dětmi, která by si vybrala třetí prohlídkový okruh na zámku Konopiště, také žádnou slevu nezíská. Za prohlídku soukromého bytu Františka Ferdinanda a jeho rodiny a seznámení se s rodem Habsburků zaplatí čtyřčlenná rodina s dětmi do 15 let 640 Kč. Snížené rodinné vstupné se na tento okruh nevztahuje.

Rodinné vstupné na Konopišti platí pouze pro 1. a 2.prohlídkový okruh, vyplatí se ale jen v případě dvou dětí - kdy zaplatíte 310 Kč. Rodina s jedním dítětem má smůlu, slevu nedostane žádnou a zaplatí plnou cenu - dva dospělé lístky po 120 Kč plus dětský za 70 Kč.

Levné vstupy

Vstupné na jednotlivé památky se liší kraj od kraje a bývají odstupňované i podle atraktivity objektu.

Na mnohé zajímavé hrady a zříceniny se můžete dostat za poplatek v řádu desetikorun (např. Žebrák 20 Kč, Štramberk 20 Kč, Helfštýn 30 Kč...).

Co se týče muzeí, vstupné je většinou obdobné jako na hrady a zámky. Zájemci však také mohou využít prohlídek zdarma, které připadají vždy na vybraný den v měsíci. Do Národního muzea v Praze se tak můžete podívat bez placení každé první pondělí v měsíci, do Náprstkova muzea každý první pátek v měsíci, do Národního technického muzea rovněž první pátek v měsíci od 12 do 17 hodin, do Českého muzea hudby vždy první čtvrtek v měsíci. Mnohá muzea také otevírají své brány zdarma na Mezinárodní den muzeí 18.května.

V Česku se najdou i objekty, kde návštěvník neplatí nic po celý rok - např. ve Vojenském muzeu v Praze na Žižkově či Muzeu piva U Medvídků na Perštýně.

Vstupné do různých objektů v Česku často překvapí. S jakým nejdražším vstupným jste se u nás setkali vy? A naopak - kde jste měli pocit, že je to skoro zadarmo? Podělte se o svoje zkušenosti s ostatními čtenáři v diskuzi.