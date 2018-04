Památky svlékne z obří reklamy až nová vyhláška

Pod nevzhlednými plachtami s reklamou se ukrývají stavbaři, jindy jen tak kazí pohled na město.

A magistrát nemůže nařídit jejich odstranění. "Na Smetanově nábřeží v sousedství Novotného lávky zakrývá fasádu jednoho z historických domů reklama banky,“ vybírá další případ, kolem kterého pochodují tisíce turistů denně, šéf pražských památkářů Jan Kněžínek.

Od září žádná reklama navíc

Tuhle plachtu i řadu jiných by měla z centra odstranit nová vyhláška, která začne platit od 1. září. Umožní, aby se plachty objevily jen na objektech, kde se skutečně pracuje. Město však chce, aby mohlo příště umístění takových reklam regulovat mnohem přísněji.

"Na plachtách by mělo být vidět, co se za nimi skrývá. Případná reklama by měla tvořit maximálně dvacet až třicet procent zakryté plochy,“ přeje si Kněžínek.

Magistrátu by se také líbilo, kdyby plachty a lešení na zimu zmizely. Kvůli počasí se památky v té době stejně neopravují.

Jenže co s reklamními plachtami, které zakrývají opravdu opravované historické objekty? Kritiku v takovém případě Pavel Rejchrt z agentury Qeep, která takto získává peníze například na opravu pomníku Jana Husa, nechápe. "Veškerý výtěžek z reklamy jde do její opravy,“ brání lešení s reklamou Rejchrt.

Přitom agenturu Qeep kritizuje magistrát - a hlavně radní pro památkovou péči Milan Richter - poslední dobou poměrně ostře a vytrvale. Vadí mu především smlouva na pronájem a opravu Husovy sochy i dalších šesti známých pražských soch. Smlouvu uzavřela s reklamní agenturou Galerie hlavního města Prahy.

Richter už také začal jednat -kvůli smlouvě odvolal ředitele galerie Karla Srpa. „Smlouva je pro město nevýhodná, navíc v podstatě nevypověditelná. Přitom se sousoší bude opravovat dlouhé tři roky,“ hněvá se Richter a vytýká společnosti Qeep i to, že restaurátora vybírá sama reklamní agentura.

"Získáváme tak peníze i na opravy jiných památek“

"Reklama na Janu Husovi nám ale získá peníze i na opravu dalších soch, které nejsou pro reklamu tak atraktivní,“ vysvětluje Rejchrt a uvádí konkrétní příklad - náklady na opravu sousoší Františka Palackého budou vyšší, ale reklama ze samotného pomníku by je nezaplatila.

Postup agentury Qeep hájí i restaurátoři. "Takto se sponzorují rekonstrukce památek po celém světě,“ řekl jeden z restaurátorů sochy Jana Husa Pavel Filip. V Barceloně jsou podle něj zakryty celé katedrály. "Funguje to naprosto dokonale,“ dodává.