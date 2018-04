Památky spojí turistická stezka

"Chystáme se obnovit také pivovarské sklepy, kde by byla další expozice muzea s důlními zařízeními. K hornickým památkám dále patří i šachta Jeroným ze šestnáctého století a stejně stará Pluhova štola, sloužící k odvodňování," vypočítal nabídku Horního Slavkova jeho starosta Petr Hanzík.

Jasno už mají i v Chodově. "Ještě letos chceme začít budovat na pěší zóně informační centrum, kde bude i expozice přibližující hornictví i výrobu porcelánu v Chodově a okolí," řekl chodovský místostarosta Josef Kertész. "Kdysi bylo v okolí města čtyřicet malých šachet a tato tradice by měla zůstat v povědomí obyvatel i návštěvníků Chodova," dodal.

Do Jáchymova přijel s nabídkou na účast v projektu oelsnitzký starosta Hans-Ludwig Richter. "Zájem určitě máme," uvedl starosta Jáchymova Petr Fiedler. Do projektu by se vedle českých měst a Oelsnitzu mělo na německé straně zapojit například město Zwickau a v Polsku Javorcno.

Autoři projektu chtějí oslovit i města v Bulharsku a na Ukrajině. Samotný Oelsnitz je hornické město s dlouhou historií. Hornoslavkovský starosta Hanzík vidí v možnosti financovat projekt z programu Interreg III několik kladů. "Jednak ty prostředky nejsou určeny jen na obnovu památek, ale například i na infrastrukturu. O peníze z programu Interreg III žádají německá města a jejich projekt musí přesahovat hranice. Na rozdíl od Phare tedy oni hledají nás," řekl Hanzík.