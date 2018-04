Památky si již našly pevné místo na internetu

11:06 , aktualizováno 11:06

Zatímco v minulosti spoléhaly správy hradů a zámků na to, že návštěvníky na jejich objekty dovedou tradiční cedule a šipky, v posledních letech si řada historických staveb našla své místo na světové počítačové síti. "My jsme dostali nabídku na internetovou prezentaci zámku od soukromé firmy. Bylo to zrovna v době, kdy jsme zámek připravovali k otevření a o něčem takovém uvažovali, takže jsme ji přijali," popsal cestu památky na síť Jan Kurz ze soukromého zámku ve Lnářích. Ten má svou stránku na serveru od jara 1999.