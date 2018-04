Památky se otevřou s hudbou i s vůní posvícení

Národní Dny evropského dědictví byly oficiálně zahájeny minulou sobotu v Litomyšli. Rodiště Bedřicha Smetany se připravilo i na tento víkend. "V sobotu i v neděli otevřeme větší množství památek než vloni. Zájemci si budou moci kromě zámku, muzea či galerií navíc prohlédnout i piaristický kostel Nalezení svatého kříže či kostelík Rozeslání svatých apoštolů. Někteří z nich jistě ocení i možnost obdivovat město a okolí z věže gymnázia nebo z věže proboštského kostela. Do většiny těchto objektů bude vstup zdarma," říká tisková mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová.

V rámci doprovodného programu se návštěvníkům Litomyšle předvede v Zámeckém divadélku v sobotu ve dvě hodiny odpoledne soubor Milislav s představením Fricando. Zbytek sobotního dne bude ve znamení Zámeckého folkování. Druhé zámecké nádvoří zaplaví od tří hodin skupiny Rosa, Vespol, Naděje, Xilt, Na pár chvil a písničkář Jiří Bílý s kapelou. Neděle bude v Litomyšli patřit vážné hudbě. V rámci mezinárodního hudebního festivalu PONTES 2000 se bude konat koncert pro sólovou harfu a housle. "Pontes znamená mosty a tento festival spojuje hudbou místa, která jsou uvedena na listině chráněných míst UNESCO," vysvětluje Severová. V programu zazní skladby Paganiniho, Dusíka a Maseneta.

POSVÍCENÍ S KOLÁČI

Jako lidovou veselici pojali Dny evropského dědictví na Veselém Kopci u Hlinska v Čechách, což souvisí s tím, že tady budou mít tradiční posvícení. Posvícenským ruchem ožijí v expozici lidových staveb v sobotu od 9 do 16 hodin domácnosti všech roubených chaloupek. Do daleka zavoní koláče, buchty, bábovky i vdolky, které budou moci návštěvníci ochutnat.

"K prohlídce připravíme i výstavu o lidové stravě nazvanou V pondělí je polívčička, v úterý zas hrách a čočka. Návštěvníci budou moci ochutnat, jak se lišil jídelníček všedního a svátečního dne, a prohlédnout si zdobení medových perníčků. Vstupné zůstává v sobotu stejné jako vždy a v neděli mají vstup zadarmo senioři a organizované skupiny dětí," říká historička skanzenu Ilona Vojancová. Speciální program připravil i Šrámkův statek v Pileticích u Hradce Králové, kde v sobotu v 10 hodin začíná Víkend lidových řemesel spojený s prvním ročníkem setkání krajkářek.

"Ač nemůžeme konkurovat daleko slavnějšímu setkání ve Vamberku, v posledních letech se v okolí Hradce Králové toto původně lidové řemeslo velmi rozšířilo. Šrámkův statek se nám proto zdál nejvhodnějším místem pro ukázku krajkářských výrobků. Kromě paličkovaných krajek budou na statku k vidění i ukázky zdobení perníků, ražba a zhotovování předmětů z kůže, výroba svíček ze včelího vosku, ručního papíru či vizovického pečiva," vyjmenovává Jaroslava Vajrauchová z pořádající Hradecké kulturně vzdělávací společnosti. V Hradci Králové se zdarma otevře Bílá věž. Nedaleký zámek Hrádek u Nechanic se o víkendu rozloučí tradičními prohlídkami nazvanými Panstvo odjíždí. Provedou je po velkém okruhu průvodci v dobových kostýmech. V Jaroměři v pátek ve 20.30 hodin rozsvítí osvětlení mariánského sloupu na náměstí, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Originály Braunových soch byly nahrazeny kopiemi a uloženy v josefovském lapidáriu.

LOUČE A ŠERMÍŘI

Oproti tomu koncert za svitu loučí, šermířské souboje či loutkové divadlo pro děti slibuje páteční a sobotní program v Novém Městě nad Metují. Zítra od 21 hodin se na dobenínském zámku představí soubor středověkých hudců Milvus z Plzně, na které v sobotu naváže šermířská skupina Novica na Husově náměstí a průvod zakladatele města Jana Černčického z Kácova. Krojovaná dětská družina s vládcem, trubači a bubeníky se v 15 hodin vydá od krčínské zvonice k náměstí. Odpoledne i večer budou patřit zábavným programům na náměstí a v zámku, ve 22 hodin vystoupí na Pivovarském dvoře opět šermíři ze skupiny Novica.

V Pardubicích je Dnům evropského dědictví věnována neděle. Návštěvníci si budou moci dopřát vyhlídku ze zámecké věže a na zámku se dostanou i do prostor, které zatím nejsou pro veřejnost otevřeny. "Zájemci si budou moci prohlédnout první i druhé patro východního křídla, v nichž jsou ve dvou sálech původní renesanční kazetové stropy. Tyto místnosti jsme ještě nezpřístupnili, protože zde restaurátoři stále pracují na nástěnných malbách objevených přede dvěma lety. Otevřeme i sklepy pod severním křídlem," říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích František Šebek. V rámci doprovodného programu se na zámeckém nádvoří v 15 hodin představí skupina historického šermu Zubři. Pro turisty jsou připraveny také exkurze historickou částí města. Začnou na Pernštýnském náměstí u radnice ve 13, v 15 a 16 hodin a skončí na zámku, do nějž je vstup zdarma. Naopak zaplatit budou muset návštěvníci Kunětické Hory. Kromě prohlídky hradu však budou moci od 18 hodin zhlédnout představení Východočeského divadla Pardubice nazvané Předvečer tříkrálový.

CHRUDIM OTEVŘE ARCHIV

V Chrudimi bude v rámci Dnů evropského kulturního dědictví zdarma zpřístupněna celá expozice Muzea loutkářských kultur včetně věže, takzvané hvězdárny, a také všechny výstavní prostory v Okresním muzeu, kde jednu ze stálých expozic tvoří například soubor plakátů Alfonse Muchy. Sousední budova muzea nabízí prohlídku přednáškového sálu přezdívaného kaplička, kde bude možno nahlédnout i do městské kroniky. K volné prohlídce bude otevřeno i chrudimské Divadlo Karla Pippicha, které nedávno prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Jednu z mála možností, jak nahlédnout do tajů Státního okresního archivu ve Filištínské ulici, budou mít všichni, kteří sem v průběhu soboty zavítají. Prohlídku s výkladem doplní v 9 a ve 13 hodin přednáška o práci a aktivitách okresního archivu.

Mezi kulturní památky města patří také církevní stánky, proto bude k volné prohlídce otevřen kostel sv. Michala a sv. Kateřiny. V arciděkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie na náměstí v Chrudimi začne v 9 a ve 13 hodin prohlídka s výkladem, v 10 a ve 14 hodin se návštěvníci dozvědí, jak a proč funguje kostel a v časech 11 - 13 a 15 - 17 hodin bude kostel otevřen k volné prohlídce. Výjimečnou možnost uvidět Chrudim z výšky nabídnou také věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, které budou po celý den volně přístupné. Dominantou chrudimského náměstí je morový sloup Proměnění Páně, který byl dokončen roku 1732 a patří k nejvýznamnějším sochařským dílům ve městě. Jeho prohlídka se zasvěceným výkladem začne v 11 a v 15 hodin.

KOSTELY A HŘBITOVY

V Heřmanově Městci bude v sobotu 9. září umožněna prohlídka hned tří církevních objektů, a to kostela sv. Bartoloměje na náměstí Míru, Husova sboru a hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie v Barákově ulici. Hřbitovní kostel je již delší čas nefunkční a celoročně nepřístupný. Jde o kulturní památku venkovského typu, jeho nejstarší část pochází z poloviny 13. století a v sousedství stojí 300 let stará dřevěná zvonice. Na přilehlém hřbitově se dochovalo několik zajímavých náhrobků někdejších majitelů panství z rodu Greiffenklau. Ve městě dnes existuje jen několik objektů, které připomínají kdysi početnou židovskou komunitu, patří mezi ně židovská škola a hřbitov v Havlíčkově ulici, které lze navštívit v průběhu celého dne. Židovský hřbitov s náhrobky až ze 16. století hlavně díky zachovalému chronologickému řazení patří mezi významné židovské památky u nás. Všechny objekty budou v Heřmanově Městci v sobotu přístupné od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pouze v 11 a ve 13 hodin začínají hromadné prohlídky s výkladem v místním hřebčíně, který založil majitel panství hrabě Ferdinand Kinský v roce 1875. Na Staré radnici bude ještě o tomto víkendu otevřena výstava obrazů Zdeňka Sigmunda. Jeho kolekce je tematicky zaměřena na podzim a zimu v zámeckém parku.