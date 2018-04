Pálava: krásný zimní přechod nejmenších moravských hor

Může se hodit Jeskyně Na Turoldu Pokud byste do Mikulova scházeli po červené magistrále, pak narazíte na největší pálavskou jeskyni Na Turoldu, která se nachází v opuštěném lomu na severním okraji města. Jeskyně o délce chodeb více než 2 km má zcela neobvyklou výzdobu – krápníky v podstatě chybí, vápnitý sintr vytváří na stěnách jakoby zkamenělou pěnu, hrášky, keříčky, perly. Nejnižší patra jsou trvale zaplavena vodou, jejíž hladina kolísá až o 10 m a vytváří charakteristická tyrkysová jezírka. Otevírá se ale až v dubnu. Přístup

Dobře přístupným místem Pálavy je město Mikulov, kam jezdí autobusové spoje z Brna, Znojma a Břeclavi. Spojení do Pavlova a Dolních Věstonic je o víkendech velmi sporadické, takže je většinou nutné šlapat 5–8 km po silnici do (nebo z) Popic, kam jezdí vlak. Parkoviště vhodná pro okružní výlety Pálavou jsou na několika místech v Klentnici. Přechod Pálavy

Popice, žel. zast. – Strachotín, 3 km (červená) – Dolní Věstonice, 5 km (červená) – Dívčí hrad, 7 km (červená) – Děvín, 8 km (červená) – Soutěska, 9 km (červená) – Klentnice, 11 km (červená) – Sirotčí hrad, 12 km (červená) – Tabulová hora a zpět, 13 km (červená) – Klentnice, 14 km (neznačeno) – Stará hora, 16 km (neznačeno) – Mariánský mlýn, 18 km (neznačeno) – Svatý kopeček, 20 km (modrá) – Mikulov, 21 km (modrá). Mapa

KČT 1 : 50 0000 č. 88 – Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí