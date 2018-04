Pálava: přírodní klenot Česka

JAK SE DOSTAT NA PÁLAVU Dobře přístupným místem Pálavy je město Mikulov, kam jezdí autobusové spoje z Brna, Znojma a Břeclavi. Spojení do ostatních vesnic pod Pálavou je o víkendech velmi sporadické. Chcete-li tedy skončit pěší túru například v Pavlově, ověřte si, zda-li se odtamtud vůbec dostanete ještě domů. Pokud ne, musíte šlapat 8 km po silnici k vlaku. S kolem je to, co se týče spojení, mnohem lepší. Můžete využít trať Brno-Břeclav, kde jezdí o víkendech vlaky co dvě hodiny, a nezáživné kilometry směrem k Pálavě (cca 6 – 8 km) snadno zmáknout na kole.