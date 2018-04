Palácem Ch'angdokkung krok za krokem

Ideální dobou k návštěvě takového místa je pozdní jaro - když kvete největší množství zdejších stromů a rostlin, které v kombinaci s pestrými budovami vytvářejí zákoutí, připadající návštěvníkovi až neskutečná či umělá. Zvláště tomu z Evropy, který na podobné kombinace opravdu není příliš zvyklý. S paláci je to tady stejné jako se švýcarskými či rakouskými Alpami. Tady i tam má člověk občas pocit, že právě vstoupil do nějaké televizní reklamy. Korejská kultura, podobně jako mnohé jiné v této oblasti, pro nás má výjimečné kouzlo - mnohdy zejména proto že o ní víme tak trestuhodně má ta- a tudíž nás překvapí, jak rozvinutá společnost tu byla v době, kdy starý kontinent prožíval hluboký středověk. Pro někoho je to možná až příliš velká exotika, ale rozhodně stojí za to poznat ji hlouběji.