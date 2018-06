Jak si užít liduprázdný klenot Chorvatska. Výlet na kopce Velké Paklenice

Mapa

Naprosto ideální je mít s sebou mapu 1:25 000 Národní park Paklenica. Je k dostání u prodavačů pohlednic a suvenýrů ve Velké Paklenici

Jak se tam dostat

Z dálnice A1 (Zagreb – Split) sjet na exitu č. 15 Maslenica a po Jadranské magistrále popojet do letoviska Starigrad (12 km). Zde odbočit do kaňonu Velka Paklenica a zaparkovat. Nejvyšší parkoviště ve výšce 90 m.n.m. se nachází 3 km daleko. Vjezd autem a vstup do národního parku je zpoplatněn, letos v hlavní sezóně 10 HRK auto a 60 HRK dospělá osoba/den.

Itinerář trasy

Parkoviště Velká Paklenica (90 m) – Anića kuk (712 m) – Jurline (600 m) – Velká Paklenica (290 m) – Manita peć (600 m) – Zaljin kuk (843 m) – Vidakov kuk (836 m) – Marasoviči (450 m) – Lugarnica (400 m) – parkoviště Velká Paklenica (90 m). Celodenní túra.