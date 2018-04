Cestovatelé: V Pákistánu zjistíte, že k životu skoro nic nepotřebujete

Pokud je něco, co by šlo Pákistáncům závidět, tak to, že ačkoli jsou nepředstavitelně chudí, tak jsou šťastní. To řekli cestovatelé Jan Herman a jeho kamarád Petr při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz. Zároveň zdůraznili, že bezpečnostní situace v Balúčistánu se dramaticky zhoršuje a že kdyby byli ženami, tak by tam nejeli.