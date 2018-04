Pákistán slíbil, že mrzačení žen končí

12:22 , aktualizováno 12:22

Obličej má Zahída zakrytý bavlněným závojem jako nějaká princezna. Téměř nikdy ho neodkládá, stydí se. Ten, kdo by ji uviděl bez bílé roušky, spatřil by zároveň i tvář jednoho z nejhrůznějších pákistánských sociálních zel, jemuž zde říkají "zločiny cti". Uzřel by prázdné oční důlky bez jiskry, odřezané ušní lalůčky a široce zející pahýl nosu. A tváře bledé prožitým utrpením.