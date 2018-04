Paimpol: kouzelná Bretaň, kterou turisté zatím neobjevili

Může se hodit Příliv a odlliv

Příliv a odliv je přírodní úkaz, který řídí i dnes život u moře. Tabulky přílivu a odlivu, které se vydávají zvlášť nebo jsou součástí brožur, dostanete v turistickém informačním centru. Na maree.frbateaux.net stačí zvolit požadované místo a dostanete nejaktuálnější informace. Místní lidé chodí při odlivu na mořská zvířata, většinou korýše, podobně jako my na houby. Pro turisty jsou vydávána různá ponaučení týkající se používání vhodných nástrojů, respektování životního prostředí živočichů, zacházení s úlovky včetně sledování přílivu. Autorka bohužel osobně nevyzkoušela. Gastronomie

Všechny mořské plody a ryby jsou tady výtečné. Nejsou nejlevnější, ale když si dáte humra, máte jistotu, že to bude jeden z nejlepších, jaké kdy ochutnáte. Dalšími klenoty jsou svatojakubské mušle a v zimě samozřejmě ústřice. Užitečné weby

www.fansdebretagne.com

www.paimpol-goelo.com Ještě můžete vidět

Hřbitov ve vesnici Ploubazlanec, zeď zdobí pamětní desky se jmény utonulých (v letech 1852 - 1935 se potopilo 117 škunerů s 2 000 námořníky.

Vdovský kříž v Pors Even, kde ženy vyhlížely vracející se lodě, nabízí krásný výhled na ostrovy Bréhat.