Pád střemhlav na největší horské dráze Evropy

Znáte horskou dráhu v Praze? Tak na ni honem rychle zapomeňte. Je to asi stejný rozdíl, jako když přesedláte z trabantu do Formule 1. Na atrakci Silver Star s vámi vozík vyjede až do výšky 72 metrů. A pak vás pošle strmým pádem k zemi. Dá se to vůbec přežít?

Zelení hrůzou

Největší zážitek budete mít v první řadě. Přesně takovou radu nám dala naše průvodkyně, a tak jsme se asi v polovině fronty oddělili od ostatních dobrodruhů a čekali na speciální adrenalinová místečka. Jak jsme se blížili ke startu, nervozita rychle stoupala. Zvláště když jsme viděli partičky našich předchůdců, kteří měli děsivou jízdu právě za sebou. Z anatomické sedačky "vesmírného" stroje lezli skoro po čtyřech. A každý druhý z nich byl pěkně zelený v obličeji.

Napětí vrcholí. Už jsme skoro na řadě, když se vrací další várka. Mladý chlapec se celý třese a nemůže vystoupit. To bude tedy síla. Přijíždí náš vozík.

Už vůbec nevnímáme vystupující, jen mechanicky usedneme do křesel a necháme se připoutat. Křečovitě se chytneme opěradla a přestáváme dýchat.

Vůz začne pomalu šplhat do sedmdesátimetrové výše. Ještě deset vteřin, pět, tři... Najednou se vozík úplně zastaví. Pod námi se otevřela nekonečná propast. Uááá...

Pád ze Silver Star je skutečně střemhlav

Přetížení 4 G

V poslední fázi pádu už nešlo ani křičet. Člověk jen vnímal, jak celé tělo letí děsivou rychlostí k zemi. Pak už to jde ráz na ráz. Pád ještě horší, než můžete zažít při bungee jumpingu na Slapech, rychlý výjezd na další vrcholek, zase prudký pád, točení na jednu stranu, na druhou, pár hupíků a dojezd do cíle. Devadesát vteřin, které změní váš život.

Vydrželi jste? Dobře, tak pro vás máme pár čísel ze statistik. Silver Star je největší a nejdelší horská dráha na kontinentu. Největší rychlost vozítka je 130 kilometrů v hodině, přetížení dosahuje hodnoty 4 G. Silver star je přístupná od 11 let a 140 centimetrů.

Horských drah je v Europa-parku spousta druhů. Na téhle zakusíte dojezd do vody

Za hodně peněz hodně muziky

Nejúspěšnější a největší německý zábavní Europa-park v Rustu nedaleko francouzských hranic navštíví každý rok neuvěřitelné čtyři miliony lidí. A po pravdě řečeno – zvláště pro děti a mládež se zde nabízejí skvělé zážitky. Pokud se neodváží na Silver Star, mohou si vybrat z desítek dalších atrakcí. Od projížďky na bezpečných lodičkách až po adrenalinový rafting na kulatých člunech uhánějících po divokých norských fjordech, jehož heslo by mohlo znít: "suchý neodejdeš!"

Velmi zajímavá je také cena: dospělí zaplatí 31 euro, děti 28 euro. Za celodenní vstup do Europa-parku, v němž jsou pak všechny atrakce již zdarma. Jen pro srovnání – celodenní vstup do nově otevřeného aquaparku u Prahy vyjde dospělého na 750 korun a tolik srandy jako v Rustu si tam rozhodně neužije. Pár kroků z Ruska do Anglie Europa-park je rozdělen do dvanácti oblastí, které jsou postaveny vždy ve stylu některé evropské země. Tak například v ruské "děrevni" najde návštěvník jak pravoslavný kostelík, tak chaloupky téměř vystřižené z populárního Mrazíka. Také ruské atrakce jsou laděné v duchu země – třeba vesmírná stanice Mir, která nabízí "vesmírnou" horskou dráhu. Ve Skandinávii se můžete povozit či spíše zahoupat na vikingské lodi, zatímco britská sekce nabízí tradiční londýnský červený autobus ve formě crazy double decker. Pokud je to celé kýč, pak naprosto dokonalý. V národních sekcích najdou hosté také národní pokrmy – od bretaňských palačinek až po italskou pizzu. Českou vesnici zde bohužel nenajdete. Europa-park se skládá z malého Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka, Ruska, Holandska, Anglie a Skandinávie.



Zrádné gejzíry

Ale zpátky k atrakcím. Silver star není jediné místo, kde vám ztuhne krev v žilách. Velmi výživná je jízda v obrovské stříbrné kouli francouzského Eurosatu, a to hned z několika důvodů. Jednak vozíky jezdí doslova všemi směry uprostřed koule – a to dosti trhavě, ale především je kolem vás absolutní tma, v níž září jen desítky plujících meteoritů, které vám doslova sviští kolem hlavy. Takže je to fakt slušné psycho.





A srdce v kalhotách budete mít i při adrenalinové jízdě lodí, která končí prudkým pádem plavidla do vodní nádrže. Pozor. Stejně jako na raftech na vás nitka nezůstane suchá. Proto už se nedivíme, když při procházce parkem potkáváme desítky lidí promočených od hlavy až k patě.

Jedna dětská atrakce dokonce láká děti k pobíhání mezi gejzíry vody, které nečekaně vystřikují ze země.