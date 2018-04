Ozdobou východních Čech jsou dřevěné kryté mosty

Mosty spojují břehy řek vesměs v podhorských oblastech, kde nebývá nouze o deště. Prozíraví předkové dobře věděli, co vlhkost se dřevem dělá. Praxe jim ukázala, že běžný dřevěný most vydrží v průměru sloužit asi jedenáct let. Proto ve snaze prodloužit životnost jejich dřevěné konstrukce, na které jim zvláště záleželo, opatřili je střechou a někde dokonce i vraty.

Než se vydáte ke krytým mostům, měli byste něco vědět o jejich konstrukci.

Trámy, nebo jen kmeny se pronášejí, jsou-li podepřené jen na koncích. Prohnutí se ještě zvětšuje při zatížení, vznikajícím chůzí nebo jízdou vozu. Tesaři vyřešili tento problém takzvanou vzpěradlovou později věšadlovou konstrukcí. Podstata vzpěradlové konstrukce spočívá v tom, že se nosné trámy podepřou zespodu. U věšadlové konstrukce, která je u našich mostů častější, se trámy zavěsí na trámová věšadla. Ta tvoří současně boky mostu nad nosnými trámy. Tesařům tyto boky napověděly možnost jejich zakrytí prkny a posléze i zastřešení. Takový most posloužil jen k přechodu na druhou stranu, ale poskytl při náhlém dešti i ochranu. A to nejen pěším, ale i zvířatům a případně úrodě, naložené na vozech.

Cesta ke krytým dřevěným mostům východních Čech nás přesvědčí nejen o zručnosti tesařů, ale ukáže i to, jak harmonicky splývají s okolní krajinou.

Řekou krytých mostů bychom mohli směle nazvat Úpu. Jsou na ní hned dva mosty a dvě kryté lávky pro pěší. Začněme cestu jižně od Úpice v Havlovicích, kde je 24 metrů dlouhý a čtyři metry široký most. Horní část jeho boků je pod střechou nezakrytá. Spodní část chrání sešikmené pultové stříšky. Po mostě mohou jezdit vozidla do celkové hmotnosti 1,5 tun.

Výše proti proudu při silnici z Úpice do Trutnova je v Suchovršicích krytý most stejných rozměrů jako ten v Havlovicích. Dopravě však již neslouží. Vjezdové portály mají půlkruhové vykrojení. Most zde museli lidé přímo milovat, neboť na sloupcích portálu byly původně truhlíky s květinami, které most krášlily. Most byl postaven v roce 1922. O patnáct roků později si na opačném konci obce, těsně za Úpicí postavili dřevěnou krytou lávku pro pěší. O tom, že v Podkrkonoší zruční tesaři nevymřeli, svědčí další dřevěná krytá lávka přes Úpu, ještě výše proti proudu od Suchovršic, postavená asi před čtyřmi lety.

Labe má dosud dva kryté mosty, které jsou v těsné blízkosti Dvora Králové v obci Verdek. Výše proti proudu je most 25 metrů dlouhý a tři metry široký se zcela zakrytými boky. Dnešní podobu má z roku 1938. Pěším slouží dodnes. Na jeho místě byl most již v roce 1641.

Níže po proudu je most 20 metrů dlouhý a tři metry široký. Jeho stáří se blíží devadesáti rokům. Protože spojuje nestejně vysoké břehy, je mírně nakloněný. Je ale ve špatném stavu, takže ho nemohou použít ani pěší. Tento most původně míval vrata.

K dalšímu mostu musíte k řece Jizeře pod obec Bystrá nad Jizerou (východně od Semil). Slouží tu již okolo sta let. Jeho mostovka je více jak tři metry nad normální hladinou řeky a je 24 metrů dlouhý a tři metry široký. Střechu má zcela jinou než ostatní mosty. Je takzvaně křížová. Jsou to vlastně střechy dvě - jedna, jdoucí přes délku, druhá uprostřed kolmo proniká. Podobnou střechu mostu u nás nenajdeme, nejbližší je vidět až v Rakousku.

Vzácný most, sloužící od roku 1840 až do dnešních dnů, spojuje břehy říčky Zdobnice jižně od obce Peklo nad Zdobnicí v blízkosti Vamberka. Celé boky má zakryté prkny přes sebe kladenými, jen uprostřed, aby mohlo pronikat světlo, jsou uspořádána jako pootevřené žaluzie. Most je 17,5 metrů dlouhý a 5,3 metrů široký.

Zřejmě nejstarší dřevěný most v Čechách je dlouhý 18 metrů a široký 3 metry a byl postaven v roce 1721 v Kočí - východně od Chrudimi. I ten však měl své předchůdce. O jednom se píše v roce 1499. Po obou stranách má most osm roubených arkád a v čelech vrátka. Marně však budeme v Kočí hledat řeku či jen potok. Je tu jen vyzděná nádržka jako zbytek někdejší bažiny, přes kterou most vedl z cesty ke kostelu.