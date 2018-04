Oxford: nejslavnější univerzita na světě

Procházka po Oxfordu MARTYRS' MEMORIAL

Památník třem protestantským mučedníkům Latimerovi, Ridleyovi a Cranmerovi, kteří byli upáleni za svou víru. OLD ASHMOLEAN

Dnes je zde Muzeum historie a vědy, v době vzniku v roce 1683 však měla budova sloužit k vystavení sbírky kuriozit Eliase Ashmolea. Jistou dobu tu vznikal slavný Oxfordský slovník. V té době tu pracoval i J. R. R. Tolkien, autor Pána prstenů. BROAD STREET

Už podle názvu opravdu široká ulice, spojující město s univerzitními komplexy. Dnes je to spíš náměstí plné obchodů a kypící životem. Jejímu východnímu konci dominuje Sheldonian Theatre. BRIDGE OF SIGHS

Neboli most vzdechů. Replika známého mostu v Benátkách, vybudovaná v roce 1914. Zde se však neklene nad vodním kanálem, ale přetíná ulici a spojuje staré a nové budovy Hertford College. RADCLIFFE CAMERA

Klasicistní rotunda postavená v roce 1748 je nejvýraznější dominantou Oxfordu. Nyní je v ní čítárna Bodleian Library (Bodleyovy knihovny). SHELDONIAN THEATRE

První budova, kterou postavil Christopher Wren (1632-1723), slavný architekt, tvůrce současné podoby Londýna po požáru v roce 1666.