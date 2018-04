Ovoce jihovýchodní Asie

Očicháváni durianu je v Singapuru tradičním rituálem.

Právě ovoce patří k tomu vůbec nejlepšímu, co můžete v zemích jihovýchodní Asie ochutnat. Vraťme se ale ještě jednou k durianu (název pochází od malajsiského slova duri, tedy trn) a zopakujme citát z knihy 'Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí', kterou již v roce 1908 sepsal František Polívka: »První dojem z tohoto ovoce jest vždy odporný - pro ten nestoudný zápach. Máte-li durian v domě, celý dům je naplněn zápachem, jako když se u nás čistí záchody či vyváží hnůj. Neskonale příjemná chuť a čpavě smrdutý zápach jsou tu vtěleny v jednom bodu. Durian chutná nadevše pomyšlení, ale zapáchá jako hnijící výkaly.« Tolik tedy starý znalec tropického ovoce František Polívka. Nebojte se však, ovoce v jihovýchodní Asii má i úplně jiné chutě a vůně než durian. Samozřejmě, že zde najdete i ovoce, jež důvěrně znáte z domova: ananas, melouny či banány (těch roste jenom v Malajsii 26 druhů). Dále o něco méně oblíbené druhy, které se však na našich stolech či v restauracích už objevují: papaju, guavu nebo liči. Na druhou stranu nabízí jihovýchodní Asie i několik desítek druhů velmi málo známého ovoce. Je to například červený chlupatý rambutan, v hnědé kožovité slupce najdete mangosten, či obrovitý druh žluto-zeleného melounu, jemuž se říká nangka, a který váží až dvacet kilogramů. A říkají vám vůbec něco jména jako kalamansi (na Filipínách rostoucí druh citrusového ovoce) nebo thanh long (což je v překladu »dračí zelené ovoce«, jež má nasládlé plody)? Kromě toho, že ovoce bývá v jihovýchodní Asii pro našince skutečně v některých případech exotickou záležitostí, současně si téměř nelze představit restauraci, kde by se nenabízelo. Prakticky každý oběd či večeře bývají ukončeny alespoň malou miskou ovoce. Především v těch nejteplejších dnech zde bývá ovoce pro turisty prakticky jedinou potravou, protože mnoho jeho druhů dokáže výborně osvěžit. A co je podstatné - ceny jsou více než příjemné. Při cestách do jihovýchodní Asie stačí tedy jenom různé druhy ovoce zkoušet, zkoušet a zkoušet. Ale pozor, vždy si všechny plody důkladně omyjte, jinak se vystavujete vážnému nebezpečí průjmových onemocnění.