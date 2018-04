Ovlivní údery NATO dovolenou v Řecku či Turecku?

Potěšení z koloritu řeckých a tureckých městeček by neměla ohrozit probíhající válka na Balkáně

Přestože se nedá předpokládat, že současná válka v Jugoslávii se rozšíří do Čechy hojně navštěvovaných zemí, jako jsou Řecko či Turecko, bude mít konflikt na Balkáně určité nepřímé dopady i na tyto státy."Nemyslíme si, že to může nějak výrazně v létě ovlivnit turistický ruch. Jenže komplikovanější může být letecká doprava, protože vzdušný prostor nad Jugoslávií je stále uzavřený. Omezení by se mohla více dotknout řecké trajektové dopravy. Především té z Itálie do naší země," prohlásil řecký ministr rozvoje Evangelos Venizelos.Někteří operátoři již ovšem kvůli relativní blízkosti konfliktu zaznamenali určité obavy turistů zda přijet do Řecka.Samozřejmě dnes je těžké odhadnout, jak dlouho ještě může válka trvat, ale protože většina leteckých tras právě do Řecka či Turecka vedla nad územím Jugoslávie, mohla by nastat situace, kdy budou muset charterové turistické lety oblétávat toto území, což zvýší náklady například na palivo a také může prodloužit některé trasy. Jak ovšem upozorňují zástupci našich cestovních kanceláří, nemusela by být situace v tomto směru nijak dramatická."Skutečně se let na řecký ostrov Korfu prodlouží asi o třicet minut a na další ostrovy o deset či patnáct minut, ale kvůli tomu nemíníme ani měnit cíle zájezdů, ani zvyšovat jejich ceny," řekla k situaci Věra Kudynová, tisková mluvčí cestovní kanceláře Fischer a letecké společnosti Fischer Air.Válka nehrozí ani Turecku, zde je ovšem situace trochu jiná. Už loňský rok nebyl pro zdejší turistický ruch tak příznivý jako ten předcházející. Navíc se stále objevují informace, že by separatistická Strana kurdských pracujících mohla rozpoutat teroristické útoky. To by se dalo očekávat po odsouzení jejich vůdce Ocalana k trestu smrti. Jenže turistická místa ani předešlé útoky nezasáhly a návštěvníci proto nemusí mít větší obavy. Problém by se mohl vyskytnout v Istanbulu či na východě Turecka, ale v létě většina našich občanů míří jinam. Navíc turecké hotely jsou už léta hlídané ozbrojenými strážemi.Jet tedy za těchto podmínek letos v létě do Řecka a Turecka?Určitě ano, protože neexistují vážnější důvody, proč ne. O něco delší let by neměl turisty nijak odradit. Samozřejmě, že válka v Jugoslávii může návštěvníky vystrašit, ale že by konflikt zasáhl i Řecko či Turecko je nepravděpodobné. Toto léto by proto v těchto dvou zemích nemělo být přes bAlkánský konflikt problematické