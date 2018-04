Ovce se pomalu vrací do Beskyd

"Stavy ovcí se opravdu pozvolna zvedají a mohly by se brzy přiblížit až na úroveň před deseti lety, než chov ovcí ve zdejším kraji naprosto upadl," uvedl ředitel vsetínské zemědělské agentury při ministerstvu zemědělství Jiří Kubeša.

Stejně přibývá ovcí i na jiných místech v republice, což si odborníci pochvalují. "Za letošní rok vzrostl jejich počet v republice o deset procent, což je myslím dobrý trend, který bude podle všeho pokračovat," potvrdil tajemník Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš.

Chovatelům pomáhá stát

Lidé začínají přicházet na to, že se s ovcemi na neobdělávaných pozemcích lépe hospodaří. Bez velké námahy je tak dokážou udržovat, aniž by řešili problém, jak sekat či sklízet trávu.

Situace se ale začíná zlepšovat především od roku 1998, kdy stát začal chov ovcí podporovat finančně. Chovatel dostává na každou svou ovci státní dotaci, v horských a chráněných oblastech jako jsou právě Beskydy a Javorníky, je navíc podporují i ochranáři z programu péče o krajinu.

"Podmínky u nás se konečně začínají trochu přibližovat podmínkám, jaké mají státy v Evropské unii. Jsou tady dotace, a co je do budoucna také dobré znamení, zajímavým a v Evropské unii nedostatkovým artiklem začíná být i jehněčí maso," dodal Vít Mareš.

Potvrzuje to i Jiří Kubeša ze zemědělské agentury. Skopové začíná jít na odbyt. "Skopové maso patří k levnějším, a jehněčí se stává trochu módní záležitostí," poznamenal.

Výhody chovu ovcí:

Pořídit si základní stádo není příliš finančně náročné. Jedna ovce stojí od tří do pěti tisíc korun.

První zisky ze základního stáda přicházejí už po prvním roce hospodaření. Jarní jehňata se prodávají jako jateční už na podzim.

Ovce není náročné zvíře a svou pastvou dokáže bez další práce farmáře udržovat pozemky, které se jinak neobdělávají.

Některá plemena zůstávají celoročně venku, takže zemědělec nemusí investovat do žádné stavby.

Ovce se dostanou hlavně v horských oblastech i na místa špatně přístupná a strmá, kde by například skot mohl napáchat škody.

Úskalí pro chovatele:

Nízké výkupní ceny skopového masa

Malý zájem o ovčí vlnu a kůži - dovážená zpracovaná vlna je levnější než vlna domácí.

Nízká státní podpora ovčí produkce

Malá podpora trhu s ovčími výrobky

Proč chtějí ekologové vrátit ovce do krajiny:

Ovce svou pastvou zachovávají ráz krajiny. Pastviny a horské louky nezarůstají plevelem a náletem.

Přítomnost ovcí na vzácných loukách vytváří dobré podmínky pro druhovou pestrost a větší květnatost luk.

Pastvou udržované lokality mohou zatraktivnit krajinu pro turistický ruch.

Pastevectví se mění

Podmínky pro chov ovcí se zlepšily, v tom se shoduje většina chovatelů. Aby se ale chov stal pro zemědělce znovu ekonomicky přitažlivým a zajistil lidem slušný výdělek, na tolik, alespoň na Valašsku, to podle nich nestačí.

Na ovčí produkci se moc vydělat nedá. Přes zájem o skopové maso je jeho výkupní cena nízká, prakticky žádný zájem není o ovčí vlnu, která pak leží chovatelům na půdách. "Naději vidím teprve ve vývozu masa do Evropské unie, pomoci by mohly i nové technologie na využití vlny například ve stavebnictví," uvažuje Jiří Kubeša.

Letos dostane chovatel na jednu bahnici či berana dotaci dva tisíce korun. "Občas si díky tomu někdo na podzim pořídí několik kusů navíc, velkých stád tady ale moc není. Lidé mají ovce hlavně pro svou vlastní potřebu," dodává.

Stáda ovcí nebudou tak velká

Právě proto už podle něj nelze očekávat, že se na Valašsko vrátí stohlavá stáda, trend pastevectví bude trochu jiný.

"Letos jsme dostali dvě stovky žádostí o dotaci. To je dost a rozhodně více než v minulých letech. Lidé ale mají třeba jen pět ovcí, maximálně několik desítek, které jim pomáhají udržovat větší či menší rozdrobené pozemky," dodal.



Jinak si zatím nedovede představit hospodaření ani Josef Leskovjan z Nového Hrozenkova, který má menší stádo asi deset let. "Mám pozemky, které je nutné vypást, aby byly udržované. A na to potřebuji ovce. Je z nich i jiný užitek, to je ale spíše jen pro vlastní potřebu. Občas maso prodám lidem z okolí. Na nějaké podnikání to není," poznamenal.

Přesto vidí budoucnost pastevectví ve svém kraji docela dobře. "Pokud nám nechají dotace, spousta lidí si ovečky k chalupám určitě pořídí. Já sám si chci ještě letos k deseti bahnicím dokoupit jednoho berana."