Ovčárna: kde si v Česku zalyžujete nejvýš

Areál v číslech, ceny permanentek a tipy, kde se ubytovat Za kolik na lyže 1 den 400 Kč dospělí 280 Kč dítě do 12 let dítě do 5 let 50 Kč

Dopoledne 300/200

Odpoledne 280/200

2 hodiny dopoledne 280/140

2 hodiny odpoledne 200/110

6 dní 1800/1100 Provozní doba areálu

8.30-16.00 hodin

- nadmořská výška: 1210-1400 metrů nad mořem Sjezdovky a vleky

- počet vleků: 6

- celková délka tratí: 4,8 km

- černé, červené a modré sjezdovky

- technické zasněžování: ne, není to ani třeba

- lyžařská škola: ano

- servis: ano Půjčovna lyžařského vybavení

v nabídce jsou snowboardy, sjezdařská i běžecká výzbroj Jak se tam dostat Ze Šumperka přes Rýmařov a Malou Morávku na parkoviště Hvězda. Z Brna, Olomouce přes Štenberk, Bruntál na parkoviště Hvězda. Z Ostravy do Opavy, Bruntálu a na parkoviště Hvězda. Doporučujeme sněhové řetězy. Kde zaparkovat Na centrálním parkovišti Hvězda (za poplatek). Jak tu jezdí skibusy Z parkoviště Hvězda jezdí nahoru kyvadlová doprava. Na Ovčárnu jezdí každou celou hodinu, první odjíždí v 8.00 hodin, poslední v 16.45 hodin. Autobus sjíždí dolů na parkoviště každou půlhodinu -první v 8.30 hodin, poslední v 17.05 hodin. Na Ovčárnu jezdí skibus i z Malé Morávky a Karlova. Kde se ubytovat - hotel Figura, penzion Figura, turistická chata Švýcárna

- řada chat, penzionů a hotelů v nedaleké Malé Morávce, Karlově nebo v Karlově Studánce www.figura.cz, www.malamoravka.cz, www.karlovastudanka.cz Kam vyrazit v okolí Léčebné lázně v Karlově Studánce, výlet na běžkách po hlavním jesenickém hřebenu z Pradědu přes Švýcárnu až do dalšího střediska Červenohorské sedlo. Další informace o středisku: http://www.figura.cz/