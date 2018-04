Ötztalské Alpy: po stopách mumie, která změnila svět

může se hodit Doprava:

Cesta do Ötztalských Alp není orientačně nikterak složitá. Jako ideální se jeví trasa Praha, Plzeň, Mnichov a Garmisch Parchen. Z Garmische se vyplatí jet přes Fernpass, Imst Ötztal do Söldenu. Parkoviště v Söldenu jsou prosté veškerých poplatků. Ze Söldenu pak jezdí každou hodinu (s výjimkou dvouhodinové polední pauzy) do Ventu autobus (cena 3,9 €/osobu). Cena parkovného ve Ventu se pohybuje kolem 4 €/den. Ubytování a stanování:

Tato část rakouských Alp je mimo jiné známá hustou síti horských chat, ubytoven a hotelů. Není tedy nutné nosit na zádech stan. Níže pro inspiraci a představu uvádím ceny ubytování a jídla na námi využitých chatách: Martin Busch Hütte

9€/osoba – cena pro členy AV za matrazenlager, vařili jsme si z vlastních zásob, sprcha 3€ - žeton Similaun Hütte

soukromá chata 19€/osoba za matrazenlager, pokoj 22€/osoba, vařili jsme si z vlastních zásob, sprcha v ceně ubytování Hochjoch Hospiz

ubytování pro členy AV 9€/osoba za matrazenlager, 22€ polopenze/osoba, sprcha 3€ za žeton Brandenburger Hause

ubytování pro členy AV 9€/osoba za matrazenlager, 9€ snídaně/osoba, sprcha není Breslauer Hütte

matrazenlager 9€/osoba, dvoulůžkový pokoj 12€/osoba, polopenze 24€/osoba, sprcha 4€ Celkové náklady pro dvě osoby Ubytování na chatách, jídlo, pití, jídlo na cestu domů a jedna večeře v údolí, hygienické potřeby: 394€

benzín: 2500 Kč

celkem po přepočtení na české koruny: 13532 Kč Doporučené vybavení:

Oblečení doporučuji podobné jako na běžnou túru v letních horách. Doporučuji věnovat zvláštní pozornost kvalitním turistickým botám (maratonky určitě nestačí). Kvalitní funkční prádlo by mělo být samozřejmostí, podobně jako fleesová nebo winstoperová bunda na zateplení, kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu, čepici, rukavice a teleskopické hole (usnadní chůzi).



Pro bezpečný pohyb po ledovci je nutné dobře ovládat lanovou techniku, způsoby jištění a vyprošťování spolulezce po pádu do trhliny. V batohu nesmí chybět sedací úvazek, mačky, cepín, alespoň 2 - 3 karabiny se zámkem, prusíkovací smyčky nebo např. Tibloc, sedací úvazek, pro skupinu vybavenou lékárnu, lano a dva ledovcové šrouby. Za zvážení stojí použití lezecké přilby. Mapy:

Ötztaler Alpen - Geigenkamm (Alpenvereinskarte č. 30/5, 1:25 000)

Ötztaler Alpen - Gurgl (Alpenvereinskarte č. 30/1, 1:25 000)

Ötztaler Alpen - Weisskugel (Alpenvereinskarte č. 30/2, 1:25 000)

Ötztaler Alpen - Wildspitze (Alpenvereinskarte č. 30/6, 1:25 000) Vhodná doba pro návštěvu:

Jedná se o vysoké hory, pro které jsou charakteristické nenadálé změny počasí. Pro vysokohorskou turistiku jsou nejvhodnější letní měsíce od poloviny června do poloviny září. Na podzim a na jaře je zde stále hodně sněhu a některé turistické trasy jsou hůře přístupné.