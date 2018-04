Ottawa je městem věžáků a hradů

Mohutné kamenné stavby pomalu mizí ve stínu moderních věžáků.

Dnes už sice ty mohutné kamenné stavby pomalu mizí ve stínu moderních věžáků. Pořád ale připomínají, že Ottawa, i když leží v Novém světě, není tuctovým americkým městem s Hlavní třídou a mrakodrapem. Anglická novogotika dotváří spolu s vodou a parky uvolněnou, trochu zádumčivou a dosti provinční atmosféru Ottawy. Největší z novogotických staveb, budovy parlamentu, zabírají oblý vršek nad řekou. Při pohledu od vody nabízejí jeho věže a kuželovitá stavba knihovny majestátní pohled. V novogotickém stylu přitom nejsou jen úřední budovy a vládní rezidence, ale třeba i hotel - nádražní Chateau Laurier. Ale naproti němu, přes ulici, je už všechno jinak. Přímo proti Chateau Laurier je sice moderní nákupní středisko Center Rideau, ale kousek bokem na sever, směrem k řece, začíná By Ward Market, barvitá čtvrť s mnoha »typicky« anglickými či irskými hospůdkami a bary. Spolu s řadou obchůdků se tu rozložily kolem staré městské tržnice a večer je v nich skutečně živo. Zvlášť když se uzavřou poslední obchody a restaurace na Sharks' Street, malebné nákupní třídě kousek od parlamentu. Po Ottawě vyrostla řada moderních staveb. Ale skutečným protějškem věkovité architektury státních staveb jakoby stále byla - moderní muzea. Tyto stavby ze skla, oceli a betonu nepostrádají na originalitě. Nejzajímavější z nich, Muzeum civilizace na druhé straně řeky, má ve své Great galery díla Indiánů a Eskymáků - vyřezávané a pestré totemy, tradiční stavby i věci jejich běžné denní potřeby. Canada Hall připomíná tisíc let evropského osídlení - od Vikingů až po dnešek. Na ottawské straně řeky vytvořila naše doba jako protiklad k parlamentu skleněnou budovu Národní galerie, která uchovává i díla umělců z českých zemí. Na rozlehlém prostranství před touto majestátní stavbou si Kanada připomíná svou roli ve světě - památníkem vojákům OSN, ochráncům míru. Ale než v Ottawě někam chodit, to je často lépe se prostě procházet - kolem vody pod Parlamentním vrchem k Astrolábovému divadlu na dalším vršku nad řekou nebo dále na východ k Pavilonu Kanady a světa. Odsud je prý nejhezčí pohled na řeku i blízké vodopády a navíc pouhý skok k Rideau Hall. To je příjemné, skoro venkovské sídlo generálního guvernéra Kanady, který v zemi zastupuje britskou královnu jako hlavu státu. Turistickou zajímavostí je i kanál Rideau, u nějž před 150 lety vznikl prazáklad Ottawy, městečko Bytown. Tento kanál je skvělou, kilometry dlouhou lední cestou, která nejednou bývá v »provozu« až do pokročilého dubna.