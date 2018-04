Rožnov otevírá rozhlednu, kterou navrhl Dušan Jurkovič před 116 lety

Otvírací doba a vstupné Jurkovičova rozhledna se veřejnosti poprvé otevře v sobotu 28. dubna. Poté bude přístupná denně od 9:00 do 17:00 hodin. Základní vstupné je 30 Kč. Děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 15 Kč, senioři nad 60 let 15 Kč.